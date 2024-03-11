İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Son İki Sezonun En İddialı Dizilerinden Birine Katıldı!

Merhamet dizisindeki Sadiye rolüyle hayatımıza giren Dilara Aksüyek, kariyerinde muhteşem bir sıçrama yaşayarak birbirinden başarılı dizilerde rol aldı. Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası, Baba ve Yürek Çıkmazı dizilerinde adından söz ettiren başarılı oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre son iki sezonun en popüler dizilerinden birinin kadrosuna katıldı.