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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Son İki Sezonun En İddialı Dizilerinden Birine Katıldı!

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek Son İki Sezonun En İddialı Dizilerinden Birine Katıldı!

themyscira - Misafir Editör
11.03.2024 - 19:20

Merhamet dizisindeki Sadiye rolüyle hayatımıza giren Dilara Aksüyek, kariyerinde muhteşem bir sıçrama yaşayarak birbirinden başarılı dizilerde rol aldı. Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası, Baba ve Yürek Çıkmazı dizilerinde adından söz ettiren başarılı oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre son iki sezonun en popüler dizilerinden birinin kadrosuna katıldı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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Özgü Namal ile birlikte rol aldığı Merhamet dizisiyle adını duyuran Dilara Aksüyek, dizinin ardından kariyer basamaklarını hızla çıktı.

Özgü Namal ile birlikte rol aldığı Merhamet dizisiyle adını duyuran Dilara Aksüyek, dizinin ardından kariyer basamaklarını hızla çıktı.

Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası, Baba ve Yürek Çıkmazı gibi pek çok başarılı yapımda rol alan Aksüyek'i son olarak geçtiğimiz yıl TV ekranlarında izlemiştik.

Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Arıza, Baş Belası, Baba ve Yürek Çıkmazı gibi pek çok başarılı yapımda rol alan Aksüyek'i son olarak geçtiğimiz yıl TV ekranlarında izlemiştik.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyormuş.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyormuş.

ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna kattığı Dilara Aksüyek, diziye 62. bölümde dahil olacak.

ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna kattığı Dilara Aksüyek, diziye 62. bölümde dahil olacak.

Dizide Ateş Türk karakterini canlandıran Burak Çelik'in eski eşi rolünde diziye dahil olacak Aksüyek, Arzu karakterine hayat verecek.

Dizide Ateş Türk karakterini canlandıran Burak Çelik'in eski eşi rolünde diziye dahil olacak Aksüyek, Arzu karakterine hayat verecek.
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Güzel oyuncuya yeni dizisinde başarılar diliyoruz.

Güzel oyuncuya yeni dizisinde başarılar diliyoruz.

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