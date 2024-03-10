Acun Ilıcalı Aleyna'ya Küfreden Poyraz'a "Survivor'da Görülmemiş Büyüklükte Ceza" Verileceğini Açıkladı!
Acun Ilıcalı Aleyna'ya Küfreden Poyraz'a "Survivor'da Görülmemiş Büyüklükte Ceza" Verileceğini Açıkladı!
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza' alacağını söylediği görüldü. Poyraz'ın bu büyüklükte bir cezayı neden hak ettiği merak konusu oldu.
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Kavgası ve tartışması bol Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acil Durum Konseyi'nin toplandığı görüldü.
Acun Ilıcalı konseyde "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay daha önce hiç olmadı" diyerek konunun muhattabının Poyraz olduğunu açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz.
Poyraz'ın hangi sebeple büyük bir cezayla karşı karşıya kaldığı merak konusu oldu.
Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı cezayı hak ettiği düşünülse de gerçek nedeni henüz bilinmiyor.
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