Acun Ilıcalı Aleyna'ya Küfreden Poyraz'a "Survivor'da Görülmemiş Büyüklükte Ceza" Verileceğini Açıkladı!

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın 'Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza' alacağını söylediği görüldü. Poyraz'ın bu büyüklükte bir cezayı neden hak ettiği merak konusu oldu.