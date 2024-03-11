Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü Erhan'ı Erhan Ufak Değişimiyle Kimseyi Şaşırtmadı!
Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü Erhan'ı Erhan Ufak Değişimiyle Kimseyi Şaşırtmadı!
Türk televizyonlarının efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalarda yer eden Erhan Ufak, son haliyle görenleri pek şaşkına çevirmedi. Güllü Erhan, 55 kilo verdi, biraz da yaşlandı.
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Yayınlandığı dönemde milli maçları bile geride bırakan 'Kurtlar Vadisi' ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine iftarı bekleyenlerin değişmez adresi.
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Zafer Ergin ve Gürkan Uygun gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde en sevilen karekterlerden biri de Güllü Erhan rolüne hayat veren Erhan Ufak'tı.
Erhan Ufak, Haziran 2016'da yayınlanan 300'üncü bölümünden sonra ekranlardan uzak kalan dizinin ardından emlak işine girdi.
Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Güllü Erhan, oyunculuk kariyeri sonrası mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 55 kilo verdi.
Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan Erhan Ufak, bugünlerde 85 kilo ve oldukça fit.
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Güllü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da sadece takipçilerini şaşırtıyor.
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