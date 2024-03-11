Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü Erhan'ı Erhan Ufak Değişimiyle Kimseyi Şaşırtmadı!

Türk televizyonlarının efsane dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü Erhan' karakteriyle hafızalarda yer eden Erhan Ufak, son haliyle görenleri pek şaşkına çevirmedi. Güllü Erhan, 55 kilo verdi, biraz da yaşlandı.