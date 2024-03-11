Survivor Nagihan'ın Sakatlanmasına Aleyna Kalaycıoğlu Acımadı: 'İlahi Adalet' Yorumu

Survivor All Star 2024 kaosuyla, korkutan sakatlıklarıyla devam ediyor. Şimdilerde yaşadığı sakatlıkla sevenlerini endişelendiren isim herkesin gözünü korkutan Nagihan Karadere oldu. Nagihan'ın sakatlığına daha önce kavgalarıyla olay olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'ilahi adalet' yorumu geldi!