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Survivor Nagihan'ın Sakatlanmasına Aleyna Kalaycıoğlu Acımadı: 'İlahi Adalet' Yorumu

Survivor Nagihan'ın Sakatlanmasına Aleyna Kalaycıoğlu Acımadı: 'İlahi Adalet' Yorumu

survivor
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
11.03.2024 - 20:56

Survivor All Star 2024 kaosuyla, korkutan sakatlıklarıyla devam ediyor. Şimdilerde yaşadığı sakatlıkla sevenlerini endişelendiren isim herkesin gözünü korkutan Nagihan Karadere oldu. Nagihan'ın sakatlığına daha önce kavgalarıyla olay olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'ilahi adalet' yorumu geldi!

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Survivor All Star 2024 hiçbir sezonun olmadığı kadar heyecanlı ve olaylı devam ediyor.

Survivor All Star 2024 hiçbir sezonun olmadığı kadar heyecanlı ve olaylı devam ediyor.

Yapılan kural ihlalleri, edilen kavgalar ve verilen cezalar son bulmuyor; aksine her bölümde katlanıyor.

Yapılan kural ihlalleri, edilen kavgalar ve verilen cezalar son bulmuyor; aksine her bölümde katlanıyor.

Özellikle de Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kavgası televizyon gündemine damgasını vrumuş, Acun Ilıcalı'yı bile sonunda çileden çıkarmıştı!

Özellikle de Nagihan Karadere ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kavgası televizyon gündemine damgasını vrumuş, Acun Ilıcalı'yı bile sonunda çileden çıkarmıştı!

Şimdi de geçirdiği sakatlıkla sevenlerini epey bir korkutan Nagihan'ın şampiyon olma hayalleri suya düşmüş olabilir.

Şimdi de geçirdiği sakatlıkla sevenlerini epey bir korkutan Nagihan'ın şampiyon olma hayalleri suya düşmüş olabilir.

Nagihan'ın sakatlığına Aleyna'dan yorum ise gecikmedi: 'İlahi adalet' imalı bir yorumda bulundu.

Nagihan'ın sakatlığına Aleyna'dan yorum ise gecikmedi: 'İlahi adalet' imalı bir yorumda bulundu.
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@magazingozu hesabının paylaştığı kesitte Aleyna'nın "Tabi Nagihan da ne kadar böyle devam eder bilmiyorum. Allah her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı.

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