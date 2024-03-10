Cinsiyet Değiştiren Doruk Doğrusöz'ü Yakalayan Hülya Avşar Cinsellik Sorularıyla Köşeye Sıkıştırdı
Cinsiyet Değiştiren Doruk Doğrusöz'ü Yakalayan Hülya Avşar Cinsellik Sorularıyla Köşeye Sıkıştırdı
Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk olan Doruk Doğrusöz, Hülya Avşar'ın dobralığından payına düşeni aldı. Bitmek bilmeyen cinsellik sorularını yağdıran Avşar'dan Doğrusöz'e şaşırtan sorular geldi.
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İşte Benim Stilim programında Neslihan Doğrusöz olarak tanıdığımız Doruk Doğrusöz cinsiyet geçişi kararıyla uzun bir süre konuşulmuştu.
Gerek başarılı değişimi gerek cinsiyet geçişi sonrası Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla bir süre daha konuşulmaya devam eden Doruk Doğrusöz sık sık paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Hülya Avşar'ın programına konuk olarak katılan Doğrusöz, sunucu isim tarafından adeta sorguya çekildi.
Özellikle cinsel organına dair "Çok özel olacak ama oturup şeklini şemalını de seçiyorsunuz değil mi?" sorusunu yapıştıran Avşar konuğunu da şaşırtmadı değil...
Avşar'dan üstüne "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" sorusu geldi: Doruk Doğrusöz ise "Gibisi fazla" cevabıyla bu sefer Avşar'ı şaşırttı.
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Ünlü sunucu ayrıca genç yaşta viagra kullanan erkekleri duyduğunu söyleyerek "Senin böyle bir problemin oluyor mu? Ereksiyon olman için bir şey yapman gerekiyor mu?" sorusunu yöneltti.
Doruk Doğrusöz ise "Böyle bir problemim yok, cinsel hayatımda problem yok. Ameliyat olalı epey oldu bir problem görmüyorum" şeklinde cevap verdi.
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