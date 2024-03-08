Hülya Avşar'dan Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçiren Doruk Doğrusöz'e Dumura Uğratan Cinsel Organ Sorusu!

Ardından, 'Tabii ki bunu seçebiliyorsunuz. Yani seçebiliyorsunuz derken, doktorunuz size, sizin vücudunuzun kaldırabileceği.. Yani doktorunuz bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Bu olmadı, bundan alayım diye bir şey yok yani' açıklamasında bulundu.