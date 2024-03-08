Hülya Avşar'dan Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçiren Doruk Doğrusöz'e Dumura Uğratan Cinsel Organ Sorusu!
Hülya Avşar'dan Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçiren Doruk Doğrusöz'e Dumura Uğratan Cinsel Organ Sorusu!
Bir Hülya Avşar Sohbeti programıyla öne çıkan Avşar, son bölümünde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren Doruk Doğrusöz'ü konuk etti. Avşar'ın şak diye sorduğu cinsel organ sorusu büyük terletti...
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Türkiye'nin en çarpıcı kadınlarından biri olan Hülya Avşar, her zaman gündemde kalmayı başaranlardan!
Kimi zaman giydikleri kimi zaman da söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Avşar, son zamanlarda YouTube'daki programıyla gündem oluyor.
Birbirinden ünlü konuklara, her zamanki dobralığı ve sivri diliyle sorular yönelten Hülya Avşar'ın sohbeti çok konuşuluyor, sık sık da sosyal medya kullanıcılarının diline düşüyor.
Fakat bu seferki "yok artık" diyeceğiniz türden! Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan son bölümünün konuğu Doruk Doğrusöz'dü.
Mutlaka hatırlarsınız, şimdiki adıyla Doruk, eski adıyla Neslihan Doğrusöz'ü İşte Benim Stilim programında tanışmıştık. Programdan ayrıldıktan sonra cinsiyet geçiş sürecine başlayan Doğrusöz, adını Doruk olarak değiştirdiğini duyurup, yaşadıklarını paylaşmış, yakışıklılığıyla da dikkat çekmişti.
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Hülya Avşar'ın karşısına otururken başına geleceklerden bihaber olan Doğrusöz, program boyunca ilginç sorulara yanıt verdi. Fakat en çarpıcı olanı, Hülya Avşar'ın kendini tutamayıp şak diye "Çok özel olacak ama oturup şeklini şemalını de seçiyorsunuz değil mi?" sorusunu sormasıydı...
"Bir erkek için en büyük avantaj bu bence" diyen Hülya Avşar karşısında yerin dibine giren Doruk Doğrusöz, "Ben böyle bütün merak ettiğiniz soruları cevaplayacaksam yandık!" dedi.
Doğrusöz ayrıca, bu ameliyatların daha ucuz olmasını dilediğini belirterek, süreçte en az 1 milyona yakın para harcadığını söyledi.
İşte o anlar... 😂
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