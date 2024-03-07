Bildiğiniz Tüm 'Güzellik Sırlarını' Unutun: Estetiği Reddeden Hande Erçel'in Buzla İmtihanı Dillere Fena Düştü
Bildiğiniz Tüm 'Güzellik Sırlarını' Unutun: Estetiği Reddeden Hande Erçel'in Buzla İmtihanı Dillere Fena Düştü
2023 yılında Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda güzellik sırlarını paylaşan Hande Erçel'in buz bakımı açıklaması yeniden gündem oldu. Güzelliğini estetik müdahalelere değil buza borçlu olduğunu belirten Hande Erçel'in sırrı sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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Hayatımıza Güneşin Kızları'yla giren, o günden beri de oyunculuk performansı bir an olsun dillerden düşmeyen Hande Erçel, uzunca bir süre geçirdiği değişimle dikkat çektikten sonra şimdilerde her şeyden çok özel hayatıyla konuşuluyor biliyorsunuz.
Zaman içerisinde görünümü, tarzı, tavırları değişen Erçel, bir buçuk yılı aşkın süredir Sabancı ailesinin kıymetli veliahtı Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyor.
En son Burak Deniz'le beraber Bambaşka Biri dizisinde yer alan ve her zamanki gibi oyunculuğu tartışılan Hande Erçel, o diziden sonra radikal hamleler atmıştı hatırlarsanız.
Hakan Sabancı'yla Bali tatilinden döndükten sonra sosyal medya hesabından oyunculuk ibaresini kaldıran Erçel, ardından okula dönmüş, rektör ve öğretmenlerinden takdir toplarken sanatsal etkinliklerde boy göstermeye başlamıştı.
Geçtiğimiz hafta sonu ilk sanat eserlerini de sergiye çıkaran Hande Erçel'in tüm bu peş peşe adımları "Sabancı gelini olmak için altın kuralları takip ediyor" algısı oluşturmuştu.
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Asya’nın en büyük medya ve eğlence sektörü etkinliklerinden biri olan FICCI FRAMES 2024’te konuşmacı olduğu için son durağı Hindistan olan Hande Erçel, en son kombinleriyle olay olmuştu.
Şu an gündemde olmasının sebebi ise, 2023'ün mayıs ayında Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda güzellik sırrı olarak açıkladığı alışkanlığının yeniden gündeme gelmesi!
O zaman güzelliğinin sırrının ne olduğu sorulan Hande Erçel, konuyu yaptırdığı estetik müdahalelere değil buza bağlıyor. Evet, yanlış duymadınız buz bakımına bağlıyor aniden değişen surat yapısını! Ve tam olarak da şöyle diyor;
Siz ne düşünürsünüz bilmiyoruz ama Twitter'da (X) yeniden gündem olan bu buz açıklaması sosyal medya kullanıcılarını bir hayli güldürdü! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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Estetik ayıp bişey mi aq fuhuş mu bu, olduysanız oldum deyin işte ne laga luga yapıyorsunuz! Estetiksiz insan mı kaldı hiç yaptırmayan dişini yaptırıyor o da... Devamını Gör
lilahu akiber!tum zamanlarin kumulatif en bos haber rekoru kliknedio ile kirildi.
Hande Erçel böyle bir açıklama yapmadı, hiçbir Türk gazete veya televizyonuna röportaj vermedi, en son Mart Elle dergisi röportajı var ve orada da asla böyle... Devamını Gör