Aynı Gün Ünlü Modelle Pişti Olan Hande Erçel "Kime Daha Çok Yakışmış?" Tartışmasının Fitilini Ateşledi
Aynı Gün Ünlü Modelle Pişti Olan Hande Erçel "Kime Daha Çok Yakışmış?" Tartışmasının Fitilini Ateşledi
Biri Hindistan'da biri Paris'te ama tercihleri aynı oldu: Hande Erçel, dünyaca ünlü Alman fenomen Caroline Daur ile pişti oldu. Akıllara gelen ilk soru ise 'Kime daha çok yakışmış?' oldu.
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Bildiğiniz üzere adeta dünya turuna çıkan Hande Erçel'in son durağı Hindistan oldu.
Güzel oyuncunun Hindistan ziyaretinin sebebi ise Asya’nın en büyük medya ve eğlence sektörü etkinliklerinden biri olan FICCI FRAMES 2024’te konuşmacı olarak yer alması.
Konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe üzerinde adeta servet değerinde bir takım ile katıldı.
Aynı takım o esnada Paris'te moda haftasına katılan Alman model ve fenomen Caroline Daur tarafından da tercih edildi.
Pişti olan ikiliyi görenlerin ilk düşündüğü 'En çok kime yakıimış?' oldu.
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