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Aynı Gün Ünlü Modelle Pişti Olan Hande Erçel "Kime Daha Çok Yakışmış?" Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Aynı Gün Ünlü Modelle Pişti Olan Hande Erçel "Kime Daha Çok Yakışmış?" Tartışmasının Fitilini Ateşledi

Hande Erçel
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
07.03.2024 - 21:55

Biri Hindistan'da biri Paris'te ama tercihleri aynı oldu: Hande Erçel, dünyaca ünlü Alman fenomen Caroline Daur ile pişti oldu. Akıllara gelen ilk soru ise 'Kime daha çok yakışmış?' oldu.

Karar sizin. 👇

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Bildiğiniz üzere adeta dünya turuna çıkan Hande Erçel'in son durağı Hindistan oldu.

Bildiğiniz üzere adeta dünya turuna çıkan Hande Erçel'in son durağı Hindistan oldu.

Güzel oyuncunun Hindistan ziyaretinin sebebi ise Asya’nın en büyük medya ve eğlence sektörü etkinliklerinden biri olan FICCI FRAMES 2024’te konuşmacı olarak yer alması.

Güzel oyuncunun Hindistan ziyaretinin sebebi ise Asya’nın en büyük medya ve eğlence sektörü etkinliklerinden biri olan FICCI FRAMES 2024’te konuşmacı olarak yer alması.

Konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe üzerinde adeta servet değerinde bir takım ile katıldı.

Konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe üzerinde adeta servet değerinde bir takım ile katıldı.

Erçel'in Miu Miu takımının fiyatı 69 bin liraya, ayakkabıları ise 29 bin liraya tekabül ediyor.

Aynı takım o esnada Paris'te moda haftasına katılan Alman model ve fenomen Caroline Daur tarafından da tercih edildi.

Aynı takım o esnada Paris'te moda haftasına katılan Alman model ve fenomen Caroline Daur tarafından da tercih edildi.

Pişti olan ikiliyi görenlerin ilk düşündüğü 'En çok kime yakıimış?' oldu.

Pişti olan ikiliyi görenlerin ilk düşündüğü 'En çok kime yakıimış?' oldu.
Pişti olan ikiliyi görenlerin ilk düşündüğü 'En çok kime yakıimış?' oldu.
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Ancak biz işin içinden çıkamadık... O yüzden seçimi size bırakıyoruz!

Ancak biz işin içinden çıkamadık... O yüzden seçimi size bırakıyoruz!

Sizi tarafınızı seçmeye davet ediyoruz.

Sizi tarafınızı seçmeye davet ediyoruz.

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