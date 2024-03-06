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Estetiklerine Bir Yenisi Eklendi: Hande Erçel'in Eski Hali Meme İmplantını Akıllara Getirdi

Estetiklerine Bir Yenisi Eklendi: Hande Erçel'in Eski Hali Meme İmplantını Akıllara Getirdi

Hande Erçel
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
06.03.2024 - 21:12

Yüzündeki değişim ile sık sık estetik haberlerinin konusu olan Hande Erçel, şimdi de meme implantı ile magazinin gündeminde. 2-3 yıl önceki fotoğraflara kıyasla göğüslerinde de büyük bir değişim yaşadığı söylenebilecek olan Erçel'in meme implantı yaptırmış olması kuvvetle muhtemel. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇

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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in magazin gündeminden bir diğer düşmeme sebebi de geçirdiği muhteşem değişim.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in magazin gündeminden bir diğer düşmeme sebebi de geçirdiği muhteşem değişim.

Kendisi açıkça söylemese de değişiminin büyük bir kısmını ufak işlemlere borçlu olduğu belli olan Erçel şimdilerde çok beğeniliyor.

Kendisi açıkça söylemese de değişiminin büyük bir kısmını ufak işlemlere borçlu olduğu belli olan Erçel şimdilerde çok beğeniliyor.

Özellikle de Paris'te Balmain defilesine katılmasının ardından Erçel'in meme implantı yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu.

Özellikle de Paris'te Balmain defilesine katılmasının ardından Erçel'in meme implantı yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu.

Ancak çok değil, en az bir - iki yıl öncesiyle karşılaştırınca ortaya gerçekten de göz ardı edilemeyecek bir fark çıkıyor!

Ancak çok değil, en az bir - iki yıl öncesiyle karşılaştırınca ortaya gerçekten de göz ardı edilemeyecek bir fark çıkıyor!
Ancak çok değil, en az bir - iki yıl öncesiyle karşılaştırınca ortaya gerçekten de göz ardı edilemeyecek bir fark çıkıyor!

2022 vs. 2023 👆

Bu iki fotoğraf arasında da yalnızca bir yıl oynuyor.

Bu iki fotoğraf arasında da yalnızca bir yıl oynuyor.
Bu iki fotoğraf arasında da yalnızca bir yıl oynuyor.

2022 vs. 2023 👆

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Sizce ünlü oyuncu meme implantı yaptırmış olabilir mi?

Sizce ünlü oyuncu meme implantı yaptırmış olabilir mi?
Sizce ünlü oyuncu meme implantı yaptırmış olabilir mi?

2021 vs. 2024 👆

Yorum sizde! 👇

Yorum sizde! 👇
Yorum sizde! 👇

2021 vs. 2023 👆

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