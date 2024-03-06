Estetiklerine Bir Yenisi Eklendi: Hande Erçel'in Eski Hali Meme İmplantını Akıllara Getirdi

Yüzündeki değişim ile sık sık estetik haberlerinin konusu olan Hande Erçel, şimdi de meme implantı ile magazinin gündeminde. 2-3 yıl önceki fotoğraflara kıyasla göğüslerinde de büyük bir değişim yaşadığı söylenebilecek olan Erçel'in meme implantı yaptırmış olması kuvvetle muhtemel. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇