Estetiklerine Bir Yenisi Eklendi: Hande Erçel'in Eski Hali Meme İmplantını Akıllara Getirdi
Estetiklerine Bir Yenisi Eklendi: Hande Erçel'in Eski Hali Meme İmplantını Akıllara Getirdi
Yüzündeki değişim ile sık sık estetik haberlerinin konusu olan Hande Erçel, şimdi de meme implantı ile magazinin gündeminde. 2-3 yıl önceki fotoğraflara kıyasla göğüslerinde de büyük bir değişim yaşadığı söylenebilecek olan Erçel'in meme implantı yaptırmış olması kuvvetle muhtemel. Bakalım siz ne düşüneceksiniz... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in magazin gündeminden bir diğer düşmeme sebebi de geçirdiği muhteşem değişim.
Kendisi açıkça söylemese de değişiminin büyük bir kısmını ufak işlemlere borçlu olduğu belli olan Erçel şimdilerde çok beğeniliyor.
Özellikle de Paris'te Balmain defilesine katılmasının ardından Erçel'in meme implantı yaptırıp yaptırmadığı merak konusuydu.
Ancak çok değil, en az bir - iki yıl öncesiyle karşılaştırınca ortaya gerçekten de göz ardı edilemeyecek bir fark çıkıyor!
Bu iki fotoğraf arasında da yalnızca bir yıl oynuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce ünlü oyuncu meme implantı yaptırmış olabilir mi?
Yorum sizde! 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda