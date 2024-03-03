Hande Erçel'den Sonra Durulan Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi F1 Sürücüsünün Kız Arkadaşı Çıktı
Hande Erçel'den Sonra Durulan Hakan Sabancı'nın Eski Sevgilisi F1 Sürücüsünün Kız Arkadaşı Çıktı
Hande Erçel'den sonra eski çapkınlığından eser kalmayan Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi şimdilerin ünlü F1 sürücüsü Carlos Sainz’ın kız arkadaşı çıktı... Bakalım 👇
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Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ilişkinin başlarında 'Ayrılırlar yakında' laflarına rağmen şimdilerde adeta rekora koşuyor!
Öyle ki birlikte dünyayı gezen çiftin bu yaza düğün yapması da bekleniyor.
Ancak Hakan Sabancı'yı takip edenler iyi bilir: Kendisi Erçel'den önce uslanmaz bir çapkın olarak anılıyordu.
Hande Erçel'den önce kendisinin bu kadar uzun ömürlü bir ilişkisi olup olmadığını hatırlamak bile zor.
Derken, çok az insanın bildiği bir bilgi ortaya çıktı: F1 Sürücüsü Carlos Sainz’ın kız arkadaşı Rebecca Donaldson'ın bu pozu sosyal medyada viral oldu.
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Ancak herkesi adeta şoke eden kısım Hakan Sabancı ve Rebecca Donaldson'ın bir süre birliktelik yaşadığı iddiası oldu!
İkilinin neredeyse beraber hiç fotoğrafı yok: Başkası tarafından yapılan bu paylaşım günyüzüne çıkarıldı.
Yine Hakan Sabancı'nın aynı yerden yaptığı iddia edilen bir diğer paylaşım. 👇
Rebecca Donaldson'ın aynı zamanda Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick'in de eski kız arkadaşı olduğu ve yabancı basında 'para avcısı' olarak anıldığı iddialar arasında.
Yorumlar ise şu şekilde:
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