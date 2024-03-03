Doğum Günü Kızı Beren Saat Mutluluktan Hızını Alamayıp Kenan Doğulu'yu Kucağına Aldı

26 şubat doğumlu oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde sevdikleriyle beraber doğum gününü büyük bir parti ile kutladı! Partiden oyuncu dostlarıyla fotoğraflarını paylaşan Beren Saat'in bir fotoğrafta mutluluktan hızını alamayıp Kenan Doğulu'yu hafiften kaldırdığı görüldü!

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