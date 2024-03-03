Doğum Günü Kızı Beren Saat Mutluluktan Hızını Alamayıp Kenan Doğulu'yu Kucağına Aldı
Doğum Günü Kızı Beren Saat Mutluluktan Hızını Alamayıp Kenan Doğulu'yu Kucağına Aldı
26 şubat doğumlu oyuncu Beren Saat geçtiğimiz günlerde sevdikleriyle beraber doğum gününü büyük bir parti ile kutladı! Partiden oyuncu dostlarıyla fotoğraflarını paylaşan Beren Saat'in bir fotoğrafta mutluluktan hızını alamayıp Kenan Doğulu'yu hafiften kaldırdığı görüldü!
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Nam-ı diğer biricik Bihter'imiz Beren Saat geçtiğimiz 26 Şubat'ta 40 yaşına girdi!
Yılların güzelliğinden hiçbir şey alıp götüremediği Saat doğum gününü sevdikleriyle beraber büyük bir partiyle kutladı.
Doğum günü partisinden fotoğrafları anca yeni paylaşabilen güzel oyuncunun mutluluğu pozlarından belli oluyor. 🥰
Öyle ki biricik eşi Kenan Doğulu'yu dahi mutluluktan havalara uçurmuş! 😅
Belçim Bilgin de elbette doğum günü kızı arkadaşını özel gününde yalnız bırakmadı.
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Belli ki düetler yapılmış...
Ve birtakım buluşmalar gerçekleşmiş. 😍
Umarız doğum günü partisi kadar keyifli bir yaş olur Beren Saat için...
Bizlere de geçmiş doğum günü dileklerimizi iletmek düşer!
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gülünce daha da güzel oluyor bu hatun.