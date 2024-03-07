Seda Sayan'ın Kadırgalı Aysel Kimliğini Yaşatarak Magazine Bomba Gibi Düşen Anları
Seda Sayan'ın Kadırgalı Aysel Kimliğini Yaşatarak Magazine Bomba Gibi Düşen Anları
Kadırgalı Aysel'den Seda Sayan'a uzanan başarı hikayesinde ünlü şarkıcının hem skandal hem de güldüren anları olmadı değil. O anları @clipboardturkey topladı, biz de sizler için derledik. Neler neler yok ki... 👇
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Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, bir zamanlar lakabı olan 'Kadırgalı Aysel' ismiyle de anılıyordu.
O zamandan bu zamana Seda bacımız şöhret yolculuğunda çok yol katetti: Tabi bazen skandal bazen de gülümseten anları oldu.
1. Ödül alırken kendisini öpmeye çok da hevesli yaklaşmayan Müge Anlı'ya, çıkışta "Öküz gibisin!" diye bağırması.
2. Seda Sayan programında sperm bankası bahsi açılınca "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi?" şeklinde çıkışması.
3. "Erkekçe" dergisinin 1983 yılı Haziran sayısında "Çıkar sevişmelerinde hiç orgazm olmadım" bilgisini vermesi.
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4. Mahsun Kırmızıgül ile birlikte olduğu dönem Kırmızıgül, eski sevgilisi Cansu Özzengin'le görüntülenince Sayan'ın ev basıp "Mahsun için artık sen yoksun, sadece ben varım!" diyerek kadını dövmesi.
5. Koyu Fenerbahçeli olduğu için kendinden emin bir şekilde "Fenerbahçe şampiyon olacak, olmazsa saçımı kestiririm!" diyip, o sene Galatasaray şampiyon olunca saçlarını gerçekten de kestirmesi!
6. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken arabanın camından "Seda hanım, sizin büyük bir hayranınızım!" diyen motorcu kuryeye ilk gördüğü anda aşık olunca, "Sağa çek" diyip tanışmalarının 3. dakikasında kuryeye evlenme teklif etmesi ve evlenmeleri.
7. Yaşadıkları çok konuşulan polemiğin ardından Erol Köse'yi gördüğü ilk yerde çantasıyla dövmesi.
8. "Futbolculara canım feda!" diyen Seda Sayan'ın üstüne "Onların formunu gelip bana sorsunlar, antrenörlerden çok ben onları çalıştırıyorum, moral veriyorum" demesi.
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9. Ağustos ayında giydiği çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" alması.
10. "Kadın sanatçılar teşhirci klipler çekmesin" diyen Niran Ünsal'a "Senin de var açık kliplerin, 4 çocuktan sonra mı aklın başına geldi?" demesi.
11. En önemlisi: Uyuyan adamdan nefret etmesi!
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