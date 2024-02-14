Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Zeki Müren'in Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Bilinmeyen Yönleri ve Skandal Anları

Zeki Müren'in Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Bilinmeyen Yönleri ve Skandal Anları

Zeki Müren
Effy
Effy - Onedio Editörü
15.02.2024 - 00:54

Nam-ı diğer 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in bilinmeyen yönlerini ve skandal anlarını muhtemelen hayatınızda ilk kez duyacaksınız! Buyurun... 👇

Kaynak: @clipboardturkey

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Türkiye henüz buna hazır değil" vs. demeden o dönem sahnedeki en çılgın ve marjinal kıyafetleri giymesi, ama halkta kredisinin sonsuz olması yüzünden asla kariyerinin kötü etkilenmemesi.

1. "Türkiye henüz buna hazır değil" vs. demeden o dönem sahnedeki en çılgın ve marjinal kıyafetleri giymesi, ama halkta kredisinin sonsuz olması yüzünden asla kariyerinin kötü etkilenmemesi.
1. "Türkiye henüz buna hazır değil" vs. demeden o dönem sahnedeki en çılgın ve marjinal kıyafetleri giymesi, ama halkta kredisinin sonsuz olması yüzünden asla kariyerinin kötü etkilenmemesi.

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14. Ve son olarak: Hayatı boyu kimseyi kıskanmadığını iddia etmesi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?