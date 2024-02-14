Zeki Müren'in Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Bilinmeyen Yönleri ve Skandal Anları
Zeki Müren'in Muhtemelen Daha Önce Hiç Duymadığınız Bilinmeyen Yönleri ve Skandal Anları
Nam-ı diğer 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in bilinmeyen yönlerini ve skandal anlarını muhtemelen hayatınızda ilk kez duyacaksınız! Buyurun... 👇
Kaynak: @clipboardturkey
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1. "Türkiye henüz buna hazır değil" vs. demeden o dönem sahnedeki en çılgın ve marjinal kıyafetleri giymesi, ama halkta kredisinin sonsuz olması yüzünden asla kariyerinin kötü etkilenmemesi.
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14. Ve son olarak: Hayatı boyu kimseyi kıskanmadığını iddia etmesi.
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