İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajı Amacını Sorgulattı
İbrahim Tatlıses'in 14 Şubat Sevgililer Günü Mesajı Amacını Sorgulattı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir mesaj yayımladı. Mesajdaki 'Benim yok ama olsun' ifadeleri amacını sorgulattı.
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'i tanımayan yoktur: Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık yer alan bir isim kendisi.
Hatta Tatlıses daha yeni torun sahibi oldu! Oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ile ikiz oğulları dünyaya geldi.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli oğullarına babalarının ismini de verdi: İbrahim Ayel ile Sinan Emir.
Şimdi de İbrahim Tatlıses'ten günün anlam ve önemine özel bir 14 Şubat mesajı geldi.
Tatlıses herkesin 14 Şubat'ını kutlayarak "Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun. Benimki yok ama olsun" şeklinde konuştu.
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Tatlıses mesajını Instagram hesabı üzerinden hikaye olarak paylaştı:
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