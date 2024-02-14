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Çağla Şikel de Yapmıştı: Karanlık İnziva Meditasyonunun Şartları İşin Sağlık Boyutunu Sorgulattı

Çağla Şikel de Yapmıştı: Karanlık İnziva Meditasyonunun Şartları İşin Sağlık Boyutunu Sorgulattı

Effy
Effy - Onedio Editörü
14.02.2024 - 18:45

Daha önce Çağla Şikel'in de katılım sağladığı karanlık inziva meditasyonu son günlerde sosyal medyanın gündeminde: Hem meditasyonun şartları hem de doğurabileceği sonuçlar sosyal medyada tartışma yarattı. 

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Karanlık inziva meditasyonun adını çoğumuz ilk kez Çağla Şikel ile duymuştu: 3 gün boyunca gözleri kapalı yaşayan Şikel, bu meditasyon için "Anlatılmaz bir deneyim" ifadelerini kullanmıştı.

Karanlık inziva meditasyonun adını çoğumuz ilk kez Çağla Şikel ile duymuştu: 3 gün boyunca gözleri kapalı yaşayan Şikel, bu meditasyon için "Anlatılmaz bir deneyim" ifadelerini kullanmıştı.

Üç gün boyunca gözleri bantlı yaşayan Şıkel, bu süreçte hiç konuşmadı ya da telefonunu kullanmadı.

Üç gün boyunca gözleri bantlı yaşayan Şıkel, bu süreçte hiç konuşmadı ya da telefonunu kullanmadı.

Ancak gitgide yayılan karanlık inziva meditasyonunun şartları ilk kez duyanları endişelendirdi.

Ancak gitgide yayılan karanlık inziva meditasyonunun şartları ilk kez duyanları endişelendirdi.

Karanlık inziva meditasyonunu düzenleyen yoga eğitmeni Çetin Çetintaş’ın bu videosu izleyenlerde birçok soru işareti oluşturdu.

Karanlık odada değil uzanacak, ayağa kalkma şanslarının bile olmadığını söyleyen eğitmen, hareket edebilecekleri rahat bir alanlarının olmadığını belirtti.

Karanlık odada değil uzanacak, ayağa kalkma şanslarının bile olmadığını söyleyen eğitmen, hareket edebilecekleri rahat bir alanlarının olmadığını belirtti.
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Yemek yemediklerini ve sürekli oruç halinde olduklarını söylemesi tepkilere neden oldu.

Yemek yemediklerini ve sürekli oruç halinde olduklarını söylemesi tepkilere neden oldu.

Gelen yorumlardan bazıları... 👇

Gelen yorumlardan bazıları... 👇
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