Jess Molho'nun Direksiyonu Bırakıp Kadın Yolcuya Saldıran Şöför İçin Yaptığı Tuhaf Savunma Şoke Etti

İstanbul, Sultanbeyli'de istediği durakta inemediği için kendisini videoya alan kadın yolcuya saldıran otobüs şöförünü yorumlayan Jess Molho, tuhaf savunmasıyla Demet Akalın'ı da izleyiciyi de şaşırttı.
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Sihirli Annem'in Yavuz'u, o dönemin genç kızlarının sevgilisi haline Jess Molho, yıllar içerisinde dizi oyunculuğundan çok sunuculuğuyla ön plana çıktı biliyorsunuz.
Birçok başarılı programın sunucu koltuğunda oturan ve beyefendi çizgisini de hiç bozmayan Molho, şimdilerde TV8'de Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor. İkili, her sabah keyifli bir sohbet ve konuk eşliğinde güncel olayları ve magazini yorumluyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalardaki programda özgürlük hakkında konuşan Molho, bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine bildirdiği hadle gündeme oturmuştu.
Gelgelelim, bugün geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve tepki gören otobüs kavgası videosunu yorumladı Jess Molho ve Demet Akalın. Buyurun, önce videoya göz atalım 👇
Videoyu izledikten sonra hem şöförün saldırmasına hem de herkesin hayatını tehlikeye atmasına tepki gösteren Demet Akalın'ı dinleyen Jess Molho, bu konu hakkında "bir erkek olarak" yorum yapacağını dile getirdi. Sonra da Demet Akalın'a "Sence tahrik var mı?" diye sordu.
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Sonra işler daha da ilginçleşti. Jess Molho, kendisinden hiç beklenmeyecek tuhaf bir savunma haline girdi.
Duyduklarından memnun olmadığı bariz olan Demet Akalın, "Biz gitmek zorunda mıyız? Siz de büyüyün o zaman. Hani çocuklaşıyoruz diyorsun ya büyüyün abi o zaman. Biz büyüyoruz!" çıkışında bulundu.
"Mekanizmanı düzelteceksin o zaman" diyerek tepki gösteren Demet Akalın'a ise "Biz neyi düzeltelim abi ilk insandan beri erkek böyle! Tahrik etme, git abi, yürü git. Zaten onu söylüyor, "ben zaten kamerayı kapatacak hale gelmişim" diyor" dedi.
Demet Akalın sitemine devam etse de Jess Molho fikrinden dönmedi. Yorum sizin!
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