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Jess Molho'nun Direksiyonu Bırakıp Kadın Yolcuya Saldıran Şöför İçin Yaptığı Tuhaf Savunma Şoke Etti

Jess Molho'nun Direksiyonu Bırakıp Kadın Yolcuya Saldıran Şöför İçin Yaptığı Tuhaf Savunma Şoke Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
07.03.2024 - 22:22

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İstanbul, Sultanbeyli'de istediği durakta inemediği için kendisini videoya alan kadın yolcuya saldıran otobüs şöförünü yorumlayan Jess Molho, tuhaf savunmasıyla Demet Akalın'ı da izleyiciyi de şaşırttı.

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Sihirli Annem'in Yavuz'u, o dönemin genç kızlarının sevgilisi haline Jess Molho, yıllar içerisinde dizi oyunculuğundan çok sunuculuğuyla ön plana çıktı biliyorsunuz.

Sihirli Annem'in Yavuz'u, o dönemin genç kızlarının sevgilisi haline Jess Molho, yıllar içerisinde dizi oyunculuğundan çok sunuculuğuyla ön plana çıktı biliyorsunuz.

Birçok başarılı programın sunucu koltuğunda oturan ve beyefendi çizgisini de hiç bozmayan Molho, şimdilerde TV8'de Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor. İkili, her sabah keyifli bir sohbet ve konuk eşliğinde güncel olayları ve magazini yorumluyor.

Birçok başarılı programın sunucu koltuğunda oturan ve beyefendi çizgisini de hiç bozmayan Molho, şimdilerde TV8'de Demet Akalın'la beraber Gel Konuşalım programını sunuyor. İkili, her sabah keyifli bir sohbet ve konuk eşliğinde güncel olayları ve magazini yorumluyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalardaki programda özgürlük hakkında konuşan Molho, bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine bildirdiği hadle gündeme oturmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalardaki programda özgürlük hakkında konuşan Molho, bir izleyicinin sosyal medyadan "Sen karını kızını da böyle dolaştırsana" demesi üzerine bildirdiği hadle gündeme oturmuştu.

Eşi ve kızı için 'Onlar benim malım değil.' dedikten sonra kadınlara seslenerek 'Yani siz bir erkeğin eşyası değilsiniz.' açıklamasında bulunan sunucunun sözleri binlerce insanın takdirini toplamış ve kendisine övgü dolu yorumlar yağmasına sebep olmuştu.

Örnek hareketinin ve sözlerinin tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Gelgelelim, bugün geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve tepki gören otobüs kavgası videosunu yorumladı Jess Molho ve Demet Akalın. Buyurun, önce videoya göz atalım 👇

Videoyu izledikten sonra hem şöförün saldırmasına hem de herkesin hayatını tehlikeye atmasına tepki gösteren Demet Akalın'ı dinleyen Jess Molho, bu konu hakkında "bir erkek olarak" yorum yapacağını dile getirdi. Sonra da Demet Akalın'a "Sence tahrik var mı?" diye sordu.

Videoyu izledikten sonra hem şöförün saldırmasına hem de herkesin hayatını tehlikeye atmasına tepki gösteren Demet Akalın'ı dinleyen Jess Molho, bu konu hakkında "bir erkek olarak" yorum yapacağını dile getirdi. Sonra da Demet Akalın'a "Sence tahrik var mı?" diye sordu.

Demet Akalın'ın 'Var tabii ki ama ondan öncesinde o adam yani telefon açıldığında pardon desin de dursun. Bu kadar yani basit. Neden artık yürü git , yürü git, yürü git diyorsun' cevabının karşılığında ise 'Arkaya geç anlamında diyor, yani git uzaklaş demeye çalışıyor' cevabını verdi.

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Sonra işler daha da ilginçleşti. Jess Molho, kendisinden hiç beklenmeyecek tuhaf bir savunma haline girdi.

Sonra işler daha da ilginçleşti. Jess Molho, kendisinden hiç beklenmeyecek tuhaf bir savunma haline girdi.

'Beni yıllardır tanıyorsunuz, kadınları ne kadar sevdiğimi, düşündüğümü ve empati kurmaya çalıştığımı da bilirsiniz. Biz erkekler çok basit bir mekanizmaya sahibiz, kan beyne çıktığı zaman saçmalıyoruz, çocuklaşıyoruz. Lütfen bu yüzden, 'vur da göreyim', 'dağ başında mı yaşıyorsun?', bunlar bizim kan beynimize çıktıktan sonra... Bakın hiçbir şekilde şiddeti meşrulaştırmak için söylemiyorum, şiddeti görmeyelim diye söylüyorum. Abi gidin ordan, biz salaklaşıyoruz' dedi.

Duyduklarından memnun olmadığı bariz olan Demet Akalın, "Biz gitmek zorunda mıyız? Siz de büyüyün o zaman. Hani çocuklaşıyoruz diyorsun ya büyüyün abi o zaman. Biz büyüyoruz!" çıkışında bulundu.

Duyduklarından memnun olmadığı bariz olan Demet Akalın, "Biz gitmek zorunda mıyız? Siz de büyüyün o zaman. Hani çocuklaşıyoruz diyorsun ya büyüyün abi o zaman. Biz büyüyoruz!" çıkışında bulundu.

Bunun üzerine hala devam eden Molho, 'ama işte bu mekanizma böyle çalışıyor, siz daha başarılısınız bu konuda' cevabını verdi.

"Mekanizmanı düzelteceksin o zaman" diyerek tepki gösteren Demet Akalın'a ise "Biz neyi düzeltelim abi ilk insandan beri erkek böyle! Tahrik etme, git abi, yürü git. Zaten onu söylüyor, "ben zaten kamerayı kapatacak hale gelmişim" diyor" dedi.

"Mekanizmanı düzelteceksin o zaman" diyerek tepki gösteren Demet Akalın'a ise "Biz neyi düzeltelim abi ilk insandan beri erkek böyle! Tahrik etme, git abi, yürü git. Zaten onu söylüyor, "ben zaten kamerayı kapatacak hale gelmişim" diyor" dedi.

Ve, 'Valla kadınları korumak için söylüyorum, şiddeti meşrulaştırmak, adamı korumak için değil. Kan çıktı mı biz abi salaklaşıyoruz!' açıklamasında bulundu.

Demet Akalın sitemine devam etse de Jess Molho fikrinden dönmedi. Yorum sizin!

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