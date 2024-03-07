Jess Molho'nun Direksiyonu Bırakıp Kadın Yolcuya Saldıran Şöför İçin Yaptığı Tuhaf Savunma Şoke Etti

'Beni yıllardır tanıyorsunuz, kadınları ne kadar sevdiğimi, düşündüğümü ve empati kurmaya çalıştığımı da bilirsiniz. Biz erkekler çok basit bir mekanizmaya sahibiz, kan beyne çıktığı zaman saçmalıyoruz, çocuklaşıyoruz. Lütfen bu yüzden, 'vur da göreyim', 'dağ başında mı yaşıyorsun?', bunlar bizim kan beynimize çıktıktan sonra... Bakın hiçbir şekilde şiddeti meşrulaştırmak için söylemiyorum, şiddeti görmeyelim diye söylüyorum. Abi gidin ordan, biz salaklaşıyoruz' dedi.