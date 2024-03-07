Serserilikten Sempatikliğe Geçiş Yapan Teoman'ın Leopar Desenli Gömleğinin İçindeki Neşesi Güldürdü!
Serserilikten Sempatikliğe Geçiş Yapan Teoman'ın Leopar Desenli Gömleğinin İçindeki Neşesi Güldürdü!
Son dönemlerde yaptığı beyin yaktığı kadar güldüren açıklamalarla sık sık gündem olan Teoman, bu sefer de leoparlı gömleğiyle dillere düştü!
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Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran Teoman'ı hepimiz tanıyor, dinliyor ve her seferinde de kendisine hayran kalıyoruz...
Fakat serseri doğup serseri öleceğine milyonları inandıran Teoman, son zamanlarda muhabirlere verdiği esprili cevaplarla, ödül gecelerinde yaptığı enteresan ve tatlı açıklamalarla tüm gözleri üzerine çekiyor.
Yaşlandıkça şerbetlendiği düşünülen ünlü şarkıcı, "Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum", "80 yaşından sonra evliliği düşünürüm", "İnsanlar beni tembel sanıyor aslında çok çalışkanım", "Spor hocamdan tek şey istedim: beni yormaması" gibi beyin yaktığı kadar güldüren tuhaf hayat anlayışıyla sık sık dillere düşüyor! 😂
Bad boy'luğun hakimiyet kurduğu serseri hallerinden aşırı bir sempatikliğe geçiş yapan Teoman, yıllar içerisinde kafamızda oluşturduğu tüm imajını yerle bir etmiş durumda! Peki ahali bundan memnun mu derseniz... Hem de çok!
Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise konserinde tercih ettiği leopar desenli gömlek! 😂
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Buyurun, yaramaz çocuklar gibi neşe saçan Teoman'ın kombinini ve hallerini süzelim önce!
Sonra da kim ne demiş beraber bakalım!👇😂
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