Hadise'den Jet Hızıyla Geri Vites: Fotoğrafını Paylaştı, "Yüzüne Ne Oldu?" Yorumları Yağınca Anında Sildi!
Hadise'den Jet Hızıyla Geri Vites: Fotoğrafını Paylaştı, "Yüzüne Ne Oldu?" Yorumları Yağınca Anında Sildi!
Birkaç gündür yeni bir aşk dedikodusuyla gündemde olan Hadise, Kayseri konserinin kulisinden paylaştığı fotoğrafa tepki yağınca aniden sildi! Yine de sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.
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Şarkıları, sesi, kaydın dayanışması vurguları, sahne kıyafetleri, sosyal medya pozları yani kısacası her şeyiyle gündem olan ve gündem olmayı da seven Hadise'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!
Aşktan aşka koşan, aşka düştü mü aklı karışan Hadise, özel hayatıyla sık sık dikkat çekiyor, tam "artık oldu herhalde" dediğimiz ilişkilerinde aniden ayrılığı seçmesiyle hepimizi şaşırtıyor fakat ne yaparsa yapın aşkta dikişi bir türlü tutturamıyor biliyorsunuz.
Düzenli aralıklarla türlü türlü kişilerle anılan Hadise, geçtiğimiz günlerde pekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın veliahtı Mert Ayaydın'la görüntülenmiş ve yeni aşk dedikoduları dolanmaya başlamıştı.
Fakat geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın'ın muhabirlerinin sorusunu cevaplayan Hadise, Ayaydın'ın arkadaşı olduğunu belirtmiş, "kafanıza göre haber yapıyorsunuz" diye çıkıştıktan sonra da bu yeni aşkı yalanlamıştı.
Gelin görün ki aşk dedikodularını çabuk söndüren Hadise, bu sefer de geçtiğimiz gün Kayseri'de verdiği konserin kulisinden paylaştığı fotoğrafıyla gündeme oturdu.
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Aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşan Hadise, yoğun bir "Sana ne olmuş?", "Bu sen değilsin!" tepkisiyle karşılaşınca, kendince hızlı davranarak fotoğrafını ortadan kaldırdı. Ama ne çare! Fotoğraf çoktan yayıldı bile...
Hadise'nin sildiği fotoğrafını ve yüzündeki değişimi görenler iki çift laf etmeden duramadı tabii! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Hadise, makyaj ve ışık kurbanı mı olmuş yoksa yüzünde bir değişiklik var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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