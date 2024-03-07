Bu Zamana Kadar Genç İş İnsanıyla Aşk Dedikodularını Yalanlamayan Hadise İlk Kez Açıklama Yaptı!
Bu Zamana Kadar Genç İş İnsanıyla Aşk Dedikodularını Yalanlamayan Hadise İlk Kez Açıklama Yaptı!
Tüm magazin gündemi günlerdir Hadise'nin özel hayatıyla çalkalanıyor. Mehmet Dinçlerler'le boşandıktan sonra yepyeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları alıp başını yürümüştü. Genç iş adamıyla sarmaş dolaş görüntülenen Hadise ilk kez açıklama yaptı!
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Hem magazin dünyasının hem de müzik piyasasının kıymetli isimlerinden birine dönüşen Hadise manşetlerdeki yerini korumaya devam ediyor.
Şarkıları, izleyenlere videoyu başa sardırtan dansları, pek çok kişi tarafından "cesur ve iddialı" bulunan kıyafetleriyle konuşulmaya devam ediyor.
Eminim ki duymuşsunuzdur, Hadise şu aralar hep "aşk kadın", "dişil enerji kadın" gibi sıfatlarla anılıyor. Çünkü kendisi özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Sinan Akçıl ve Kaan Yıldırım'la bir dönem aşk yaşayan ünlü şarkıcı gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. 2022 yılında sessiz sedasız bir şekilde ünlü iş insanıyla nikah masasına oturan Hadise'nin evliliği de yalnızca beş ay sürmüştü.
Dinçerler'den sonra adı farklı isimlerle anılan ama herhangi bir ilişki yaşadığını duymadığımız popüler şarkıcı @muhabironline'dan Akif Yaman'ın kamerasına yakalanmıştı.
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Bir mekanda epey samimi hallerde görüntülenen Hadise'nin yanındaki kişinin de genç iş insanı Mert Ayaydın olduğunu duymuştuk.
Bu görüntülerden "Yeni aşk başladı" iddiaları alıp başını yürüdü doğal olarak. Sosyal medya hesaplarını epey aktif şekilde kullanan Hadise ise bu zamana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.
Hatta bir de üzerine görüntülerden sonraki ilk konserinde minik bir hayranını sahneye alan Hadise'nin "Darısı benim başıma. Valla çok çocuk istiyorum" demesi mesaj olarak algılandı.
Ünlü şarkıcı bu sefer de havaalanında görüntülendi. Muhabir, Hadise'ye "Hadise Hanım yalan mı bu iddialar? Bir şey söyleyecek misiniz bu konuyla alakalı?" diye bir soru yöneltti.
Yürürken gergin bir hali olan Hadise "Yani söyledim. Kafanıza göre haber yapıyorsunuz. Ben arkadaşlarımla yemek yiyebilirim, sohbet edebilirim. Bu kadar" ifadelerini kullandı.
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Aramızda Kalmasın'ın özel görüntülerinde muhabir arkadaşın "Başka bir şey demiyor musunuz?" sorusuna karşılık "Başka bir şey demiyorum" diyen Hadise yürüyerek uzaklaştı.
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Bu zamana kadar hakkındaki aşk haberlerini yalanlamayan Hadise kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın'la ilişki yaşadığı haberlerini yalanlamış oldu.
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