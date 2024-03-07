Ceyda Düvenci'nin Programda Konuk Ettiği Nazan Kesal'a Söylediği Cümle Tepki Topladı!
Ceyda Düvenci'nin Programda Konuk Ettiği Nazan Kesal'a Söylediği Cümle Tepki Topladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=ehGjt...
Bambaşka Sohbetler programında sunuculuk yapan Ceyda Düvenci'nin son konuklarından bir tanesi de Yan Oda dizisi oyuncusu Nazan Kesal oldu. Düvenci'nin programda ağırladığı Nazan Kesal'a olan bazı sözleri izleyenlerin tepkisini çekti!
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NTV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bambaşka Sohbetler adlı programda sunuculuk yapan Ceyda Düvenci birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Son olarak Hayatla Barış filminde hepimizi duygulandırarak 'Aysel Telli'ye hayat veren Nazan Kesal programın konuklarından oldu.
Bu zamana kadar sayısız yapımda rol almış ve her birinin hakkını kelimenin tam anlamıyla dibine kadar verebilmiş kıymetli bir sanatçı kendisi.
Canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınan, usta isim Ercan Kesal'la olan evliliğiyle hepimize gıpta edilen ettiren Nazan Kesal kariyeriyle manşetlere taşınan ünlülerden biri.
9 Mart Cumartesi yayın hayatına başlayacak Yan Oda dizisinin kadrosuna dahil olan Kesal, “Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde birini oynayacağım" dedi.
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Bir Zamanlar Çukurova, Oğlum ve Bir Peri Masalı'ndan sonra yeni projesi Yan Oda dizisinde "Nurcihan Alabey" karakterine hayat verecek olan usta isim "Çok farklı bir karakter. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin aynı evin içinde yaşaması. Güzel bir iş, güzel bir senaryo” ifadelerini kullandı.
Nazan Kesal'a birçok farklı konuda sorular yönelten Ceyda Düvenci'nin bazı sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Programın kapanışı yaptığı esnada "iyi ki varsın" diye söze giren Düvenci'nin "Topuzunla bir sürü işte seni görmek istiyorum. Topuzunu da seni de çok seviyorum. Ama umarım topuzunla en az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" demesi büyük tepki çekti.
Düvenci konuşurken "4 sene...Oooo...." diyerek yüzünde farklı bir ifade takındığı gözlerden kaçmayan Nazan Kesal da "Yani kapı kapı gezmiyoruz zaten de. Çok şükür, ilginç karakterler ilginç roller geliyor yapımlardan" yanıtını verdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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Ceyda Düvenci'nin "kapı kapı dolaşmak" sözüne gelen eleştirileri de burada görebilirsiniz 👇
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