Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yasak Aşk İddiaları Sonrası Dubai'de Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Türkiye'de Ev Arıyormuş!

Yasak Aşk İddiaları Sonrası Dubai'de Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Türkiye'de Ev Arıyormuş!

Ebru Gündeş
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.03.2024 - 15:41

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı söylenen Murat Özdemir'le nikah masasına oturması epey sükse yarattı. Her gün bomba detayların ortaya çıktığı konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Dubai'den döndüğü söylenen çiçeği burnunda çiftin ev için arayışa geçtiği öğrenildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4Kk1v7Lf...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ülkemizin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi olan Ebru Gündeş son günlerde sahneleri ve şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemden eksik olmuyor.

Ülkemizin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi olan Ebru Gündeş son günlerde sahneleri ve şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemden eksik olmuyor.

Bir dönem Hamdi Vardar ve Ömer Durak ile nikah masasına oturan, ardından 2010 yılında Reza Zarrab'la dünyaevine giren Gündeş'in evliliği 2021 yılında olaylı bir şekilde son bulmuştu.

Zarrab ile evliliğinden bir kızı dünyaya gelen ünlü şarkıcının Murat Özdemir'le olan birlikteliği magazin gündemine de damgasını vurmuştu.

Zarrab ile evliliğinden bir kızı dünyaya gelen ünlü şarkıcının Murat Özdemir'le olan birlikteliği magazin gündemine de damgasını vurmuştu.

Bir dönem yasak ilişki yaşadıkları iddia edilen Ebru ve Murat çiftinin çok ani bir kararla Dubai'de nikah masasına oturması ise ortalığı epey hareketlendirdi. Çift ülkemizde çoğu adeti de yerine getirdi!

Bir dönem yasak ilişki yaşadıkları iddia edilen Ebru ve Murat çiftinin çok ani bir kararla Dubai'de nikah masasına oturması ise ortalığı epey hareketlendirdi. Çift ülkemizde çoğu adeti de yerine getirdi!

Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Murat Özdemir’in ilk eşi Esra Hanım'dan olan iki oğlu ve Gündeş'in kızı Alara'nın olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Murat Özdemir’in ilk eşi Esra Hanım'dan olan iki oğlu ve Gündeş'in kızı Alara'nın olması dikkatlerden kaçmadı.

"Yasak ilişki" dememizin nedenini de artık biliyorsunuzdur; Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le görüştükleri iddia edilen Özdemir cephesinde herkesi şoke eden iddialar ortaya atıldı.

"Yasak ilişki" dememizin nedenini de artık biliyorsunuzdur; Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le görüştükleri iddia edilen Özdemir cephesinde herkesi şoke eden iddialar ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın haberine göre; ihanete uğradığı ve kandırıldığını düşünen Selin Kabaklı'nın iddiası ortalık karıştırdı: "Hem benin, hem Ebru Gündeş'in, hem de yakından tanınan bir haber spikerinin bir dönem Murat Bey'le aynı anda görüştüğünü düşünüyorum"

Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın haberine göre; ihanete uğradığı ve kandırıldığını düşünen Selin Kabaklı'nın iddiası ortalık karıştırdı: "Hem benin, hem Ebru Gündeş'in, hem de yakından tanınan bir haber spikerinin bir dönem Murat Bey'le aynı anda görüştüğünü düşünüyorum"

Bilinen haber spikerinin dışında iki güzellik merkezi sahibinin daha Özdemir'le görüştüğü söyleniyor. Detaylar için sizi böyle alalım👇

İhanet iddialarının ardı arkası kesilmeyen bir dönemde yeni bir haber daha gündemimize oturdu. Söylemezsem Olmaz'ın İstihbarat Şefi Uğur Kotan'ın haberine göre, taze evliler İstanbul'a ev araştırması yapmak için geldi.

İhanet iddialarının ardı arkası kesilmeyen bir dönemde yeni bir haber daha gündemimize oturdu. Söylemezsem Olmaz'ın İstihbarat Şefi Uğur Kotan'ın haberine göre, taze evliler İstanbul'a ev araştırması yapmak için geldi.

Ebru Gündeş, kelimenin tam anlamıyla jet hızıyla kıyılan ve "hamilelik" iddialarının neden olduğu düşünülen nikahtan sonra birkaç gün daha Dubai'de eşi Murat Özdemir'in yanında kalmıştı.

Ebru Gündeş, kelimenin tam anlamıyla jet hızıyla kıyılan ve "hamilelik" iddialarının neden olduğu düşünülen nikahtan sonra birkaç gün daha Dubai'de eşi Murat Özdemir'in yanında kalmıştı.

Bir süre sonra ülkemize geri dönen ünlü şarkıcı 1 Mart'ta Kıbrıs'ta özel bir gece için sahneye çıktı. Aynı gece de eşiyle buluşan Gündeş yeniden Türkiye'ye döndü.

Bir süre sonra ülkemize geri dönen ünlü şarkıcı 1 Mart'ta Kıbrıs'ta özel bir gece için sahneye çıktı. Aynı gece de eşiyle buluşan Gündeş yeniden Türkiye'ye döndü.

Hepimizi şaşırtan bir karar alıp aşklarını şipşak nikah masasına taşıyan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hızlı kararla evlendiği için evlerini de hazırlayamamışlar.

Hepimizi şaşırtan bir karar alıp aşklarını şipşak nikah masasına taşıyan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hızlı kararla evlendiği için evlerini de hazırlayamamışlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kotan'ın özel haberine göre, Türkiye'ye ayak bastıkları zamandan beri lüks bir otelde konakladıkları bilinen Ebrü Gündeş ve Murat Özdemir çiftinin ev için Beykoz, Çubuklu ve Acarkent gibi yerlere bakıyorlarmış.

Kotan'ın özel haberine göre, Türkiye'ye ayak bastıkları zamandan beri lüks bir otelde konakladıkları bilinen Ebrü Gündeş ve Murat Özdemir çiftinin ev için Beykoz, Çubuklu ve Acarkent gibi yerlere bakıyorlarmış.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?