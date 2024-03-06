Yasak Aşk İddiaları Sonrası Dubai'de Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Türkiye'de Ev Arıyormuş!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı söylenen Murat Özdemir'le nikah masasına oturması epey sükse yarattı. Her gün bomba detayların ortaya çıktığı konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Dubai'den döndüğü söylenen çiçeği burnunda çiftin ev için arayışa geçtiği öğrenildi.