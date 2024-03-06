Yasak Aşk İddiaları Sonrası Dubai'de Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Türkiye'de Ev Arıyormuş!
Yasak Aşk İddiaları Sonrası Dubai'de Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Çifti Türkiye'de Ev Arıyormuş!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4Kk1v7Lf...
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı söylenen Murat Özdemir'le nikah masasına oturması epey sükse yarattı. Her gün bomba detayların ortaya çıktığı konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Dubai'den döndüğü söylenen çiçeği burnunda çiftin ev için arayışa geçtiği öğrenildi.
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Ülkemizin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi olan Ebru Gündeş son günlerde sahneleri ve şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemden eksik olmuyor.
Zarrab ile evliliğinden bir kızı dünyaya gelen ünlü şarkıcının Murat Özdemir'le olan birlikteliği magazin gündemine de damgasını vurmuştu.
Bir dönem yasak ilişki yaşadıkları iddia edilen Ebru ve Murat çiftinin çok ani bir kararla Dubai'de nikah masasına oturması ise ortalığı epey hareketlendirdi. Çift ülkemizde çoğu adeti de yerine getirdi!
Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Murat Özdemir’in ilk eşi Esra Hanım'dan olan iki oğlu ve Gündeş'in kızı Alara'nın olması dikkatlerden kaçmadı.
"Yasak ilişki" dememizin nedenini de artık biliyorsunuzdur; Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le görüştükleri iddia edilen Özdemir cephesinde herkesi şoke eden iddialar ortaya atıldı.
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Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın haberine göre; ihanete uğradığı ve kandırıldığını düşünen Selin Kabaklı'nın iddiası ortalık karıştırdı: "Hem benin, hem Ebru Gündeş'in, hem de yakından tanınan bir haber spikerinin bir dönem Murat Bey'le aynı anda görüştüğünü düşünüyorum"
İhanet iddialarının ardı arkası kesilmeyen bir dönemde yeni bir haber daha gündemimize oturdu. Söylemezsem Olmaz'ın İstihbarat Şefi Uğur Kotan'ın haberine göre, taze evliler İstanbul'a ev araştırması yapmak için geldi.
Ebru Gündeş, kelimenin tam anlamıyla jet hızıyla kıyılan ve "hamilelik" iddialarının neden olduğu düşünülen nikahtan sonra birkaç gün daha Dubai'de eşi Murat Özdemir'in yanında kalmıştı.
Bir süre sonra ülkemize geri dönen ünlü şarkıcı 1 Mart'ta Kıbrıs'ta özel bir gece için sahneye çıktı. Aynı gece de eşiyle buluşan Gündeş yeniden Türkiye'ye döndü.
Hepimizi şaşırtan bir karar alıp aşklarını şipşak nikah masasına taşıyan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir hızlı kararla evlendiği için evlerini de hazırlayamamışlar.
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Kotan'ın özel haberine göre, Türkiye'ye ayak bastıkları zamandan beri lüks bir otelde konakladıkları bilinen Ebrü Gündeş ve Murat Özdemir çiftinin ev için Beykoz, Çubuklu ve Acarkent gibi yerlere bakıyorlarmış.
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