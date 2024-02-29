Selin Kabaklı ve Kerem Alışık'tan Yasak Aşk İddiası Sonrası Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Tepkisi!
Selin Kabaklı ve Kerem Alışık'tan Yasak Aşk İddiası Sonrası Evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Tepkisi!
Birkaç yıldır yasak ilişki yaşadıkları iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir ikilisi Dubai'de dünyaevine girdi. Tüm gözlerin üzerinde toplandığı çiftin nikahından da duyulmamış detaylar geldi. Magazin dünyası çalkalanırken ikiliden Ebru Gündeş'in eski sevgilisi Kerem Alışık ve Murat Özdemir'in ihanet ettiği öne sürülen eski eşi Selin Kabaklı'dan olay açıklamalar geldi!
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Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş son zamanlarda konserleri ve yeni şarkılarından ziyade özel hayatıyla gündemde.
Rezza Zarrab'la olan bir dargın bir barışık evliliğiyle epey dikkat çeken ünlü şarkıcı boşanmasından sonra yeni aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti.
"Şimdi kiminle birlikte?" diye konuşulduğu dönemde olay bir dedikoduyla karşımıza çıktı kendisi. Ebru Gündeş, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Murat Özdemir'le Dubai'de nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.
Bir de ne görelim! Yazılım şirketi sahibi Murat Özdemir'le yaşadığı aşkı nikah masasına taşıyan ünlü şarkıcı sessiz sedasız evlendi.
Gelin alma, davul-zurna eşilinde kısa bir oynama ve konvoyun ardından ikilinin nikahı Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan tarafından kıyıldı.
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Söylemezsem Olmaz muhabiri Uğur Kotan'ın haberine göre, Murat Özdemir’in ilk evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu ve Ebru Gündeş’in biricik kızı Alara'nın da nikah törenine katıldığı açıklandı.
Sosyal medya bir kesim tarafından ağır eleştirilen bir kesim tarafından da mutluluklar dilenen Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dikkat çekti.
Bu olaylar yaşanırken en çok öne çıkan isimlerden biri de 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı oldu. Murat Özdemir'in 2018 yılında evlendiği eşi hayatındayken Ebru Gündeş'le görüştükleri iddiaları ayrı olay oldu!
Yasak aşk yüzünden ihanete uğradığı konuşulan Selin Kabaklı sosyal medyadan ilk olarak "İlahi Adalet" paylaşımında bulunmuştu. Ardından da "kul senin ceza senin" diyerek tepkisini bir kez daha göstermişti.
Gözlerin çevrildiği Selin Kabaklı Posta'ya yaptığı açıklamalarla öne çıktı. Kendisi de "Evliliğiniz sırasında eşiniz sizi Ebru Gündeş ile aldattı mı?" sorusuna şöyle cevap verdi:
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Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'a da özel açıklamalarda bulunan Selin Kabaklı, "Uğur Bey merhaba, ilginizden dolayı teşekkür ederim. Fakat benim yayına çıkmaya ihtiyacım olsaydı bunu iki yıl önce yapardım. Sizlerden ricam şu anda yaralı bir anne ve beş yaşındaki yaralı bir kız çocuğunu unutmadan yorum yapmanız." diyerek söze başladı.
"Acaba Selin Hanım Murat Bey'le nasıl evlenmişti?" diyerek imalarda bulunan Arto'ya da değinen Kabaklı, "Fakat öyle konuşuluyor ki; Arto Bey özellikle oradan buradan duyduklarıyla yalan yanlış... Ben bir konuşursam bütün haberler çöp olur, yer yerinden oynar!" diye çıkıştı.
Bunlara ek olarak da "Fakat bunu yapmayacağım. Bir kızım var. Ben bu güne kadar kızımı düşünen ve koruyan bir anneyim. Bu konuda hassas olun lütfen ve 'kimsenin ahı kimsede kalmaz', diyorum. Gülerek izliyorum artık yapılan şovları!" ifadelerini kullandı.
1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde birlikte rol alan Ebru Gündeş ve Kerem Alışık ikilisinin romantik geçmişini biliyorsunuzdur. Çiftin set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
O dönem dillere destan aşk yaşadıkları söylenen Ebru Gündeş ve Kerem Alışık uzun yıllar sonra O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde bir araya gelmişti. Alışık'a ilk dönen kişi de Ebru olmuştu.
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Yağmur Çevik ise eski aşkıyla karşılaşan ünlü şarkıcıdan için "Orada Ebru Gündeş çok çekingen tavırlar sergiledi. Hatta "kadına zorla yaptırılmış" diye tahmin ettik. Meğer o sıralar Murat Özdemir'le berabermiş, bu tavırları ondanmış" demesi hepimizi şaşkına çevirdi.
Balta Limanı'nda Söylemezsem Olmaz kameralarına takılan Kerem Alışık spor yaparken görüntülendi. Kendisine sorulan "Ebru Gündeş'i tebrik ettiniz mi?" sorusu üzerine yanıt vermeyen Alışık koşarak uzaklaştı!
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