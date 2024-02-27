Yasak Aşk Nikahının Detayları! Ebru Gündeş'le Dubai'de Evlenen Murat Özdemir'e Eski Eşten Ok Gibi Gönderme!

Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çiftinin Dubai'de nikah masasına oturduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Dördüncü kez evlenen Gündeş ve kendisinden 12 yaş küçük sevgilisinin nikahından yeni detaylar ortaya çıktı. Özdemir'in ihanet ettiği iddia edilen eski eşi Selin Kabaklı ise yine olay bir paylaşımla gündem oldu!