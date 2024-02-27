Yasak Aşk Nikahının Detayları! Ebru Gündeş'le Dubai'de Evlenen Murat Özdemir'e Eski Eşten Ok Gibi Gönderme!
Yasak Aşk Nikahının Detayları! Ebru Gündeş'le Dubai'de Evlenen Murat Özdemir'e Eski Eşten Ok Gibi Gönderme!
Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çiftinin Dubai'de nikah masasına oturduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Dördüncü kez evlenen Gündeş ve kendisinden 12 yaş küçük sevgilisinin nikahından yeni detaylar ortaya çıktı. Özdemir'in ihanet ettiği iddia edilen eski eşi Selin Kabaklı ise yine olay bir paylaşımla gündem oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güçlü sesiyle Türk Arabesk müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, son günlerde özel yaşantısıyla gündeme oturmuş durumda.
İlk evliliğini Hamdi Vardar ile yapan Gündeş, ikinci evliliğini Ömer Durak'la yapmıştı. Ardından iş insanı Reza Zarrab ile dünya evine giren ünlü ismin olaylı evliliği olaylı şekilde de son bulmuştu.
Çalkantılı evlilik hayatıyla dikkatimizi çeken Ebru Gündeş herkesi şoke eden bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının iş insanı Murat Özdemir'le gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
Posta'da yer alan habere göre Murat ve Ebru'nun gizli evliliği arkasında farklı olaylar yattığı iddiası ortalığı yeniden çalkaladı.
İddialara göre, 2018 yılında 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile evlendiği Murat Osman Özdemir, evliyken Ebru Gündeş'le tanışmış ve gizli bir şekilde görüşmeye başlamışlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özdemir'le iki yıl önce yasak aşk yaşamaya başladıkları haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş, sevgilisinin ilişki bitirmesinden sonra gönlünü Iraklı Rassan Khashnow'a kaptırmış.
O dönemler ilişkilerini bitirseler birbirlerini hiçbir zaman unutamadıkları söylenen çiftin birer evliliklerinden birer çocukları da bulunuyor.
Tüm bu yaşananların ardından gözler elbette Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'ya çevrildi. Ortalığı ayağa kaldıran paylaşımlarda bulunan Kabaklı'dan manidar paylaşımlar gecikmedi.
"İlahi Adalet" paylaşımı sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti tabii!
Bugün çıkan haberlerde ise Ebru Gündeş ile Murat Özdemir çiftinin bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir törenle nikah masasına oturduğu yazıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nikahtan yeni detaylar da aktarıldı. 2. Sayfa'nın haberine göre, nikahı Dubai Başkonsolosu Onur Saylan kıydı. Ebru Gündeş'in nikah şahidi Faruk Özbek, Özdemir'inki ise Okan Küfeci oldu.
Selin Kabaklı, eski eşinin yasak aşkla başlayan ilişkisinin nikah masasına taşındığı haberlerinin yayılmasıyla yeniden öfke dolu bir paylaşım yaptı.
"Ey Rabbim, benim gördüklerimi sende gördün. Duyduklarımı sende duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin"
Ebru Gündeş'le 11 yıl boyunca evli kalan Rezza Zarrab da konuyla ilgili bu paylaşımı yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda