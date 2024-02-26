Ebru Gündeş'in Hızına Yetişemediğimiz Yeni Evliliğinin Ardında Yasak Aşk Olduğu İddia Edildi

Posta'nın haberine göre Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, iki yıl önce yasak aşkın içine düştüler. 2018 yılında 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile dünyaevine giren Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş ile 2 yıl önce bir arkadaş ortamında tanışmıştı. Ardından çift gizli saklı bir şekilde görüşmeye başladı. Selin Kabaklı eşinin Ebru Gündeş'le görüştüğünü öğrenince ise ortalık karışmış söylenenlere göre!