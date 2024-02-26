Ebru Gündeş'in Hızına Yetişemediğimiz Yeni Evliliğinin Ardında Yasak Aşk Olduğu İddia Edildi
Ebru Gündeş'in Hızına Yetişemediğimiz Yeni Evliliğinin Ardında Yasak Aşk Olduğu İddia Edildi
Geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisiyle gündeme gelen ve evleneceğine dair dedikodular ortaya çıkan Ebru Gündeş, önceki gün Dubai'de sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. Posta Gazetesi'ne göre dördüncü kez nikah masasında 'evet' cevabını veren Gündeş'in sürpriz evliliğinin ardında yasak aşk hikayesi yatıyordu.
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla herkesi etkileyen, Türkiye'de müzik sektörünün önemli isimlerinden biri haline gelen Ebru Gündeş son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Murat Özdemir arasında yeni bir aşk başladığını, hatta bayramın ardından evleneceklerini duymuştuk. Ardından sürpriz bir şekilde çiftin Dubai'de evlendiklerini öğrenmiştik.
Posta'da yer alan habere göre Murat Osman Özdemir ve Ebru Gündeş'in bu yıldırım hızındaki sürpriz evliliğinin ardında yatan bir yasak aşk hikayesi vardı.
Murat Osman Özdemir bunun üstüne ilişkiyi noktalandırıp evine dönünce Ebru Gündeş de Iraklı Rassan Khashnow ile sevgili olmuştu.
Tabii durum bundan ibaret değilmiş. Söylenenlere göre Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş'i bir türlü unutamamış.
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Söylenenlere göre geçtiğimiz Murat Osman Özdemir, Aralık ayında Ankara'da bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'i dinlemeye gidince aşk yeniden alevlendi.
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