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Ebru Gündeş'in Hızına Yetişemediğimiz Yeni Evliliğinin Ardında Yasak Aşk Olduğu İddia Edildi

Ebru Gündeş'in Hızına Yetişemediğimiz Yeni Evliliğinin Ardında Yasak Aşk Olduğu İddia Edildi

Ebru Gündeş
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 08:58

Geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisiyle gündeme gelen ve evleneceğine dair dedikodular ortaya çıkan Ebru Gündeş, önceki gün Dubai'de sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti. Posta Gazetesi'ne göre dördüncü kez nikah masasında 'evet' cevabını veren Gündeş'in sürpriz evliliğinin ardında yasak aşk hikayesi yatıyordu.

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Güçlü sesi ve şarkılarıyla herkesi etkileyen, Türkiye'de müzik sektörünün önemli isimlerinden biri haline gelen Ebru Gündeş son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla herkesi etkileyen, Türkiye'de müzik sektörünün önemli isimlerinden biri haline gelen Ebru Gündeş son günlerde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Magazin gündeminde kendisini daha önce Reza Zarrab'la olan evliliği ve boşanma süreci ile gördüğümüz Gündeş, şimdilerde yeni aşkıyla ilgili konularla gündemden düşmüyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Murat Özdemir arasında yeni bir aşk başladığını, hatta bayramın ardından evleneceklerini duymuştuk. Ardından sürpriz bir şekilde çiftin Dubai'de evlendiklerini öğrenmiştik.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ve Murat Özdemir arasında yeni bir aşk başladığını, hatta bayramın ardından evleneceklerini duymuştuk. Ardından sürpriz bir şekilde çiftin Dubai'de evlendiklerini öğrenmiştik.

2021 yılında Reza Zarrab ile evliliğini noktalandıran Ebru Gündeş'in Murat Özdemir'le olan ilişkisinin ciddi ilerlediği ve bayramın hemen ardından evlenileceği söylenmişti. Fakat ünlü şarkıcı büyük bir sürpriz yaparak gizlice nikah masasına oturdu. 37 yaşındaki Murat Özdemir'in 49 yaşındaki Gündeş'e geçtiğimiz aylarda Dubai'de evlenme teklifi ettiği söylenmişti.

Posta'da yer alan habere göre Murat Osman Özdemir ve Ebru Gündeş'in bu yıldırım hızındaki sürpriz evliliğinin ardında yatan bir yasak aşk hikayesi vardı.

Posta'da yer alan habere göre Murat Osman Özdemir ve Ebru Gündeş'in bu yıldırım hızındaki sürpriz evliliğinin ardında yatan bir yasak aşk hikayesi vardı.

Posta'nın haberine göre Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, iki yıl önce yasak aşkın içine düştüler. 2018 yılında 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile dünyaevine giren Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş ile 2 yıl önce bir arkadaş ortamında tanışmıştı. Ardından çift gizli saklı bir şekilde görüşmeye başladı. Selin Kabaklı eşinin Ebru Gündeş'le görüştüğünü öğrenince ise ortalık karışmış söylenenlere göre!

Murat Osman Özdemir bunun üstüne ilişkiyi noktalandırıp evine dönünce Ebru Gündeş de Iraklı Rassan Khashnow ile sevgili olmuştu.

Murat Osman Özdemir bunun üstüne ilişkiyi noktalandırıp evine dönünce Ebru Gündeş de Iraklı Rassan Khashnow ile sevgili olmuştu.

Murat Özdemir eşinden özür dileyip kendisini çok sevdiğini dile getirerek eve dönmüş söylenenlere göre. Ebru Gündeş de bunun üstüne teselliyi Rassan Khoshnaw'da bulmuş.

Tabii durum bundan ibaret değilmiş. Söylenenlere göre Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş'i bir türlü unutamamış.

Tabii durum bundan ibaret değilmiş. Söylenenlere göre Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş'i bir türlü unutamamış.

İddialara göre ticari olarak sıkıntılar yaşadığını söyleyerek 2023 Temmuz'unda Selin Kabaklı'yı kağıt üzerinde boşanmaya ikna etmiş. Ancak evliliklerini sürdürmeye devam etmişler. Murat Osman Özdemir'in Kasım 2023'te Selin Kabalı'nın doğum günü için restoran kapatması ve partide Ebru Yaşar ile Günel'in sahneye çıkması oldukça dikkat çekmişti. Aile fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlamışlardı.

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Söylenenlere göre geçtiğimiz Murat Osman Özdemir, Aralık ayında Ankara'da bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'i dinlemeye gidince aşk yeniden alevlendi.

Söylenenlere göre geçtiğimiz Murat Osman Özdemir, Aralık ayında Ankara'da bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'i dinlemeye gidince aşk yeniden alevlendi.

Selin Kabaklı, kızının babasıyla yeniden nikah masasına oturmayı beklerken çiftin ilişkisini öğrenince büyük bir şok geçirmiş. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda da ikiliye göndermeler yaptığı düşünülüyor. 

'İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin...'

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