Ebru Gündeş'in Kendisinden 12 Yaş Küçük Sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai’de Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş’in, kendisinden 12 yaş küçük olan Özdemir ile dün akşam Dubai’de evlendiği ortaya çıktı.

İşte 4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş ile 3. kez evlenen Murat Özdemir’in düğününün detayları…