Ebru Gündeş'in Kendisinden 12 Yaş Küçük Sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai’de Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı
Ebru Gündeş'in Kendisinden 12 Yaş Küçük Sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai’de Gizlice Evlendiği Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Murat Özdemir ile evleneceği iddia edilen şarkıcı Ebru Gündeş’in, kendisinden 12 yaş küçük olan Özdemir ile dün akşam Dubai’de evlendiği ortaya çıktı.
İşte 4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş ile 3. kez evlenen Murat Özdemir’in düğününün detayları…
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Türk müziğinin önemli seslerinden şarkıcı Ebru Gündeş, 4. Kez nikah masasına oturdu.
Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, geçtiğimiz günlerde medyaya düşen haberlerde iş insanı Murat Özdemir ile Ramazan Bayramı'nın hemen ardından evleneceği iddia edilmişti.
49 yaşındaki Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Özdemir’in magazin basınını adeta ters köşe yaparak gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
Özdemir’in, geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş’e Dubai’de evlilik teklifi ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde çiftin Ramazan Bayramı sonrası nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.
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Ancak Gündeş ve Özdemir çifti herkesi şaşırtarak dün gece Dubai’deki lüks bir otelde yakın çevresinin katıldığı bir düğünle evlendi.
Çiftin balayına çıktığı öğrenildi.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftine mutluluklar diliyoruz hep birlikte ❤
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