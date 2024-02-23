Ebru Gündeş “Benden Başkası Sahneye Çıkamaz” Dedi, Muazzez Ersoy İşinden Oldu!
Ebru Gündeş “Benden Başkası Sahneye Çıkamaz” Dedi, Muazzez Ersoy İşinden Oldu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
İstanbul’da sadece bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş’in “Burada benden başka solist çıkamaz. Çıkarsa ben çıkmam” dediği bu nedenle de aynı mekanda sahneye çıkan Muazzez Ersoy’un işinden olduğu iddia edildi.
İşte Kelebek’ten Mehmet Üstündağ’ın haberinin detayları…
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Bir süre önce Dubai’ye yerleşen Ebru Gündeş, sadece sahne programları için İstanbul’a gelip gidiyor.
İstanbul’da Günay’dan başka mekânda sahne almayan Ebru Gündeş, çıktığı mekânda kendisinden başka solistin sahneye çıkmasını da istemiyor.
İşte Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın özel haberinin detayları:
“Günay’da sahneye çıkmaya hazırlanan Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş’in sahne programlarını arttırmasıyla işinden oldu.”
“Hatta Ebru Gündeş’in Günay’ın kulisinde ‘Burada benden başka solist çıkamaz. Çıkarsa ben çıkmam’ dediği söyleniyor.”
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“İki sahne programının yönetim tarafından askıya alınması, sahne için tüm hazırlıklarını yapan Muazzez Ersoy’un moralini bozmuş.”
“Günay, Ebru Gündeş’in kalesi adeta, yıllardır orada program yapıyor. 2024 programına baktım da kendi kategorisinde başka isim yok gerçekten. Sahne erkek sanatçılardan geçilmezken, kadın sanatçı olarak bir tek Sıla, Günay’da sahne alıyor. E, Sıla da pop yıldızı malum…"
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