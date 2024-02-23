Ebru Gündeş “Benden Başkası Sahneye Çıkamaz” Dedi, Muazzez Ersoy İşinden Oldu!

İstanbul’da sadece bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş’in “Burada benden başka solist çıkamaz. Çıkarsa ben çıkmam” dediği bu nedenle de aynı mekanda sahneye çıkan Muazzez Ersoy’un işinden olduğu iddia edildi.

İşte Kelebek’ten Mehmet Üstündağ’ın haberinin detayları…