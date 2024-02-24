Demet Akalın Konserine Giti: Ebru Gündeş, Hadise'nin İhaneti İddiasında Destek Çıkan Dostunu Övmelere Doyamadı
Demet Akalın Konserine Giti: Ebru Gündeş, Hadise'nin İhaneti İddiasında Destek Çıkan Dostunu Övmelere Doyamadı
'Hadise ihaneti' iddialarından beri çok sıkı fıkı olan Ebru Gündeş ve Demet Akalın birbirini övmelere doyamadı!
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Ebru Gündeş de Demet Akalın da inanılmaz kült şarkılara imza atmış, hem özel hayatları hem girdikleri polemikler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan ünlülerimizden.
Özellikle, Hadise'nin, Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın henüz evli olduğu dönemde Zarrab ile ilişkisinin başladığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmışken sergiledikleri tavırlarla aralarından su sızmadığını kanıtlayan Ebru Gündeş ve Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde resmen birbirlerini övmeye doyamadı.
Hatırlamayanlarınız için kısa bir özet geçelim! O Ses Türkiye'de jüri arkadaşı olan Hadise ve Ebru Gündeş, gayet iyi anlaşıyor gibi gözükürken bir gün ansızın Hadise'nin Gündeş'in eşi Zarrab'la yasak ilişki yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.
Ünlüler camiasında kimileri Hadise'nin tarafını tutarken kimileri de Ebru Gündeş'i desteklediğini ima etmeye başlamıştı. Ebru Gündeş destekçilerinin başında da Demet Akalın geliyordu. Olaylar tazeyken Ebru Gündeş'in sahnesine konuk olan Demet Akalın, Gündeş'in önünde eğilerek "Yiğitlik deyince de sen" demiş ve...
Ardından O Ses Yılbaşı bölümünde Hadise'nin kadroda yer almamasına tepkiler büyürken, Demet Akalın yine sessiz kalmamış, sosyal medya kullanıcılarının Ebru&Hadise kıyası yaptığı, bir tık ağır bir tweeti beğenerek safını belli etmişti.
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Geçtiğimiz günlerde şu sıralar pek sıkı fıkı olan iki dost yine buluştu. Günay'da sahne alan Ebru Gündeş, kendisini izlemeye gelen arkadaşı Demet Akalın'ı öve öve bitiremedi.
Ardından bir hamle de Demet Akalın'dan geldi tabii, o da yakın dostunu göklere çıkardığı bir paylaşımda bulundu.
Ayrıca ikilinin birbirlerine hareketleri de gözden kaçmadı! 😂
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