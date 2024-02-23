Söylemezsem Olmaz Masasından Şok İddia: "Gelinlik" Vukuatıyla Çileden Çıkan Arzu Sabancı Haberi Sildirdi mi?
Söylemezsem Olmaz Masasından Şok İddia: "Gelinlik" Vukuatıyla Çileden Çıkan Arzu Sabancı Haberi Sildirdi mi?
Söylemez Olmaz masasından, gündemden düşmek bilmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkıyla ilgili şok bir iddia geldi. Arzu Sabancı'nın bir haber sebebiyle çileden çıktığını iddia eden sunucular, 'cemiyete onu nasıl sokarım?' endişesi yaşadığını da savundular.
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Ülkemizin performansı en tartışılan oyuncularının başında gelen Hande Erçel, son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Herkesin "üç ay sürmez" dediği aşk, bir buçuk yıldır doludizgin devam ediyor. Ve çiftin attığı her adım, verdiği her poz da olay oluyor tabii ki!
Fakat tüm bu şaşalı yakıştırmalar veya aşkı inatla reddetmelerin yanında işin bir de "Sabancı gelini" olma tarafı var.
Kısa bir süre önce ardı ardına radikal hamlelerde bulunan Hande Erçel'in önce sosyal medya hesabından oyunculuk ibaresini ve yer aldığı dizilere dair paylaşımlarını kaldırması, ardından sanat aktivitelerine eğilip okula geri dönmesi akıllara hemen "Sabancı kurallarını başladı" düşüncesini getirmişti.
Ayrıca Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla sosyete davetinde beraber boy gösterdi. Üniversitesinin rektörüyle çektirdiği fotoğrafın, rektör Handan İnci tarafından methiyeler düzerek paylaşılması ise tepki çekmişti.
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Hande Erçel'in istenmeyen gelin olma meselesi, bu sefer de Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı ve ilginç iddialar bulunuldu.
Önce rejiden kucağına inanılmaz bir haber fısıldandığını söyleyen Hande Sarıoğlu, Arzu Sabancı'nın muhabirleri tarafından gelinlikçide görüntülendiğini ve "Gelinlik mi bakıyorsunuz?" sorusuna inanılmaz öfkelenerek haberi komple sildirttiğini iddia etti.
Ayrıca Yağmur Çevik, ilişkiye Arzu Sabancı'dan hala onay çıkmadığını vurgularken, Arto da Arzu Sabancı'nın "Hande'yi cemiyete nasıl sokarım?" gibi bir kaygısı olduğunu savundu. Bunun üzerine Arzu Sabancı için "haspam yani aman senin cemiyetine girmeye çok meraklıyım! Sanki cemiyette neler oluyor? Ne magazinler, ne yangınlar!" yorumunda bulundu.
Elli birinci dakikadan itibaren masaya yatırılan Hande Erçel ve Arzu Sabancı sohbetini dinlemek isteyenlerinizi şöyle alalım 👇
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