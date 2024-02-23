Söylemezsem Olmaz Masasından Şok İddia: "Gelinlik" Vukuatıyla Çileden Çıkan Arzu Sabancı Haberi Sildirdi mi?

Söylemez Olmaz masasından, gündemden düşmek bilmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkıyla ilgili şok bir iddia geldi. Arzu Sabancı'nın bir haber sebebiyle çileden çıktığını iddia eden sunucular, 'cemiyete onu nasıl sokarım?' endişesi yaşadığını da savundular.