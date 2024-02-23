Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Söylemezsem Olmaz Masasından Şok İddia: "Gelinlik" Vukuatıyla Çileden Çıkan Arzu Sabancı Haberi Sildirdi mi?

Söylemezsem Olmaz Masasından Şok İddia: "Gelinlik" Vukuatıyla Çileden Çıkan Arzu Sabancı Haberi Sildirdi mi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
23.02.2024 - 20:54

Söylemez Olmaz masasından, gündemden düşmek bilmeyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkıyla ilgili şok bir iddia geldi. Arzu Sabancı'nın bir haber sebebiyle çileden çıktığını iddia eden sunucular, 'cemiyete onu nasıl sokarım?' endişesi yaşadığını da savundular.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ülkemizin performansı en tartışılan oyuncularının başında gelen Hande Erçel, son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Ülkemizin performansı en tartışılan oyuncularının başında gelen Hande Erçel, son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Herkesin "üç ay sürmez" dediği aşk, bir buçuk yıldır doludizgin devam ediyor. Ve çiftin attığı her adım, verdiği her poz da olay oluyor tabii ki!

Herkesin "üç ay sürmez" dediği aşk, bir buçuk yıldır doludizgin devam ediyor. Ve çiftin attığı her adım, verdiği her poz da olay oluyor tabii ki!

Fakat tüm bu şaşalı yakıştırmalar veya aşkı inatla reddetmelerin yanında işin bir de "Sabancı gelini" olma tarafı var.

Fakat tüm bu şaşalı yakıştırmalar veya aşkı inatla reddetmelerin yanında işin bir de "Sabancı gelini" olma tarafı var.

Kısa bir süre önce ardı ardına radikal hamlelerde bulunan Hande Erçel'in önce sosyal medya hesabından oyunculuk ibaresini ve yer aldığı dizilere dair paylaşımlarını kaldırması, ardından sanat aktivitelerine eğilip okula geri dönmesi akıllara hemen "Sabancı kurallarını başladı" düşüncesini getirmişti.

Kısa bir süre önce ardı ardına radikal hamlelerde bulunan Hande Erçel'in önce sosyal medya hesabından oyunculuk ibaresini ve yer aldığı dizilere dair paylaşımlarını kaldırması, ardından sanat aktivitelerine eğilip okula geri dönmesi akıllara hemen "Sabancı kurallarını başladı" düşüncesini getirmişti.

Sebebi de ailenin asıl gelini Nazlı Sabancı'nın aynı yollardan geçmiş olmasıydı.

Ayrıca Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla sosyete davetinde beraber boy gösterdi. Üniversitesinin rektörüyle çektirdiği fotoğrafın, rektör Handan İnci tarafından methiyeler düzerek paylaşılması ise tepki çekmişti.

Ayrıca Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla sosyete davetinde beraber boy gösterdi. Üniversitesinin rektörüyle çektirdiği fotoğrafın, rektör Handan İnci tarafından methiyeler düzerek paylaşılması ise tepki çekmişti.

Merak edenleriniz için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hande Erçel'in istenmeyen gelin olma meselesi, bu sefer de Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı ve ilginç iddialar bulunuldu.

Hande Erçel'in istenmeyen gelin olma meselesi, bu sefer de Söylemezsem Olmaz'da masaya yatırıldı ve ilginç iddialar bulunuldu.

Önce rejiden kucağına inanılmaz bir haber fısıldandığını söyleyen Hande Sarıoğlu, Arzu Sabancı'nın muhabirleri tarafından gelinlikçide görüntülendiğini ve "Gelinlik mi bakıyorsunuz?" sorusuna inanılmaz öfkelenerek haberi komple sildirttiğini iddia etti.

Önce rejiden kucağına inanılmaz bir haber fısıldandığını söyleyen Hande Sarıoğlu, Arzu Sabancı'nın muhabirleri tarafından gelinlikçide görüntülendiğini ve "Gelinlik mi bakıyorsunuz?" sorusuna inanılmaz öfkelenerek haberi komple sildirttiğini iddia etti.

Ayrıca Yağmur Çevik, ilişkiye Arzu Sabancı'dan hala onay çıkmadığını vurgularken, Arto da Arzu Sabancı'nın "Hande'yi cemiyete nasıl sokarım?" gibi bir kaygısı olduğunu savundu. Bunun üzerine Arzu Sabancı için "haspam yani aman senin cemiyetine girmeye çok meraklıyım! Sanki cemiyette neler oluyor? Ne magazinler, ne yangınlar!" yorumunda bulundu.

Ayrıca Yağmur Çevik, ilişkiye Arzu Sabancı'dan hala onay çıkmadığını vurgularken, Arto da Arzu Sabancı'nın "Hande'yi cemiyete nasıl sokarım?" gibi bir kaygısı olduğunu savundu. Bunun üzerine Arzu Sabancı için "haspam yani aman senin cemiyetine girmeye çok meraklıyım! Sanki cemiyette neler oluyor? Ne magazinler, ne yangınlar!" yorumunda bulundu.

Elli birinci dakikadan itibaren masaya yatırılan Hande Erçel ve Arzu Sabancı sohbetini dinlemek isteyenlerinizi şöyle alalım 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?