Acelesi Vardı Herhalde: Bir Kadınla Görüntülenen Mert Ramazan Demir'in Şöförünün Hareketi Tartışma Yarattı!
Acelesi Vardı Herhalde: Bir Kadınla Görüntülenen Mert Ramazan Demir'in Şöförünün Hareketi Tartışma Yarattı!
Geçtiğimiz dakikalarda Etiler'de bir mekandan bir kadınla çıkarken görüntülenen Mert Ramazan Demir'in şöförünün muhabirlere hareketi 'yok artık' dedirtti. Detaylar 👇
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Başta Yalı Çapkını olmak üzere, kısa bir sürede yer aldığı projelerle parlayan Mert Ramazan Demir, kaşları, yakışıklılığı, aurası ve özel hayatıyla sık sık gündem olan isimlerden.
Özel hayat derken, Mert Ramazan Demir deyince başından sonuna kaoslu yılan hikayesinin başrolü Afra Saraçoğlu'ndan başka kimse gelmiyor tabii ki akıllara.
Mert Yazıcıoğlu ihanetiyle başlayan ve çiftin sürekli inkar ettiği aşk denizin ortasında öpüşürlerken belgelesende bu Afra ve Mert için hiçbir şeyi değiştirmemişti hatırlarsanız. Aşk yaşadıklarını yalanlamaya inatla devam eden çift, zaman zaman birbirleri hakkında sorulan sorulara çıkışarak tepki bile gösterdi.
Sonra geçtiğimiz haftalarda gelişmeler yaşandı. Önce bir eğlence mekanında sarmaş dolaş ve hatta öpüşürken görüntülendiler.
Ardından Afra Saraçoğlu'nun evinden beraber çıkarken görüntülendiler ve ilk defa kaçmadılar!
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Çift bir süredir ortalıkta gözükmüyordu ki Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz dakikalarda Etiler'de bir mekandan bir kadınla çıkarken görüntülendi.
Kadının Mert Ramazan Demir'in menajeri olduğu hızla ortaya çıktı fakat asıl dikkat çeken şey, şöförün Mert Ramazan Demir'le konuşmaya çalışan muhabirin iki araba arasında sıkışmasına hiç aldırış etmeden gaza basmasıydı.
Hızla yayılan görüntülerde muhabirin ısrarının mı yoksa şöförün hareketinin mi yanlış olduğu tartışıldı.
Kimileri muhabirin arabanın önüne atladığını ve Mert Ramazan Demir'in kibar tavrına rağmen ısrarının yersiz olduğunu savundu 👇
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Kimileri de hem Mert Ramazan Demir'i hem de şöförünün hareketini "saygısızlık" olarak değerlendirdi 👇
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