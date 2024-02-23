Tantananın Sebebi Belli oldu: Avukat Hüseyin Kaya Polatların Tutukluluklarına Devam Kararını Sitemle Duyurdu
Tantananın Sebebi Belli oldu: Avukat Hüseyin Kaya Polatların Tutukluluklarına Devam Kararını Sitemle Duyurdu
Geçtiğimiz saatlerde çıkan @dilanpolatyalnızdeğildir ayaklanmasının sebebi belli oldu... Avukat Hüseyin Kaya, Polatlarla ilgili kararı sitemle duyurdu!
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Ülke gündemini önce kısa sürede kazandıkları servete göze soktukları için göze batarak, sonra da kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak ayağa kaldıran Dilan ve Engin Polat yaklaşık üç buçuk aydır cezaevinde.
Tutuklanmadan önce kaosu eksik olmayan çiftin cezaevine girdikten sonra da durumunda değişen pek bir şey olmadı biliyorsunuz.
Başta avukatları Hüseyin Kaya ve geride bıraktıkları anne Şükran Polat olmak üzere Polatların cezaevindeki durumları hakkında birçok açıklamada bulunuldu.
Dilan Polat'ın düzenli olarak fotoğraflarını paylaşan aile üyeleri bir yanda, cezaevinden gönderdiği mektupların fotoğrafları bir yanda, avukatları Hüseyin Kaya'nın " bilinçlendikleri" yönündeki duygu sömrüsü dolu açıklamaları bir yanda, Dilan Polat 3,5 aydır her koşulda ve her durumda gündemde kalacağını çok net kanıtladı hepimize.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz ay Dilan Polat'ın kapatılan orijinal Instagram hesabı yeniden açılmıştı.
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Hesabı kontrol eden avukat Hüseyin Kaya'nın Dilan Polat'ın ağzından yaptığı paylaşımlar sadık Dilan hayranlarının özlemini giderirken, durumun ciddiyetinin farkında olan herkesin büyük tepkisini çekmişti.
Geçtiğimiz saatlerde "Dilancılık" oynamanın huy haline geldiği hesaptan yapılan paylaşım ise resmen ortalığı ayağa kaldırdı!
Hatta son zamanlar sosyal medyayı oldukça aktif kullanmasıyla öne çıkan anne Şükran Polat "ayaklanmayı" bir başka boyuta taşıyarak hükümete çıkıştı.
Bütün bu ayaklanma "tantanasının" sebebi geçtiğimiz saatlerde belli oldu...
Avukat Hüseyin Haya, Polatların davasına şüphelilerin tutukluluklarının devamına karar verildiğini, adaletsizliği vurgulayarak sitemle duyurdu.
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