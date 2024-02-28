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Söylemezsem Olmaz Sunucusu Hande Sarıoğlu, Ebru Gündeş'e Dilber Yakıştırmasıyla "Bırakın Evli Adamları" Dedi

Söylemezsem Olmaz Sunucusu Hande Sarıoğlu, Ebru Gündeş'e Dilber Yakıştırmasıyla "Bırakın Evli Adamları" Dedi

Ebru Gündeş
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.02.2024 - 22:43

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yeni sunucuları ve yorumlarıyla oldukça gündemde bildiğiniz gibi. Bugün yayınlanan bölümde Hande Sarıoğlu'nun Ebru Gündeş'in evliliğinin ardından yaptığı yorumlar da sosyal medyada dikkat çekti. Gündeş'e 'Dilber' yakıştırmasında bulunan Sarıoğlu, 'Bırakın şu evli adamların yakasını' diye çıkıştı.

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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan magazin yorumu programı Söylemezsem Olmaz, yeni sunucularıyla gündemden düşmüyor.

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan magazin yorumu programı Söylemezsem Olmaz, yeni sunucularıyla gündemden düşmüyor.

Herkesin sosyal medyadan tanıdığı Yağmur Çevik, spor yorumculuğundan magazine geçiş yapan Hande Sarıoğlu ve programın eski sunucularından Arto, seyirci karşısına geçerek güncel magazin olaylarına ilişkin yorumlarını paylaşıyor.

Tabii programın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi de sunucular arasında yaşanan gerginlikler.

Tabii programın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi de sunucular arasında yaşanan gerginlikler.

Henüz kısa bir süre önce koltuklarına oturan sunucular Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in yıldızı bir türlü barışmış değil. Fikir ayrılıklarına düştükleri noktada tartıştıklarına şahit oluyoruz. Hande Sarıoğlu'nun 'Kadın aşkı parada bulur' demesinin üstüne Yağmur Çevik'in 'O sensin' diye cevap vermesi ikiliyi epey germişti hatırlarsanız.

Ardından kısa bir süre geçtikten sonra Hande Sarıoğlu ve Arto'nun birlik olup Yağmur Çevik'in üstüne gitmesi ile yaşanan gerginlik, reklam arasına gitmeleriyle sonuçlanmıştı.

Ardından kısa bir süre geçtikten sonra Hande Sarıoğlu ve Arto'nun birlik olup Yağmur Çevik'in üstüne gitmesi ile yaşanan gerginlik, reklam arasına gitmeleriyle sonuçlanmıştı.

Oyuncuların bir diğer yandan influencer olarak para kazandıklarını dile getiren Yağmur Çevik, iki partnerinden beklenmedik bir çıkışla karşılaşmıştı. Araları gerilen sunucular programı reklam arasına sokmuştu.

Tabii yalnız kendi aralarında değil, programda yorumladıkları ünlü isimlerden bahsettikleri anlarda da büyük gerginlik yaşadıklarına şahit oluyoruz.

Tabii yalnız kendi aralarında değil, programda yorumladıkları ünlü isimlerden bahsettikleri anlarda da büyük gerginlik yaşadıklarına şahit oluyoruz.

Bu anlardan bir tanesi bu sabah yayınlanan bölümde Hande Sarıoğlu'nun, Dubai'de evlenen Ebru Gündeş'ten bahsettiği anlarda yaşandı.

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Ebru Gündeş iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlendi ve magazinde birkaç gündür kendisinden sık sık bahsediliyor bildiğiniz gibi.

Ebru Gündeş iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlendi ve magazinde birkaç gündür kendisinden sık sık bahsediliyor bildiğiniz gibi.

Murat Özdemir'le henüz iş insanı evliyken aşk yaşamaya başladığı söylenen Ebru Gündeş, magazine düşen yasak aşk haberleriyle herkesi şaşırtmıştı. Murat Özdemir'in eski eşi ve kızının annesi ise bu durum karşısında sosyal medyadan veryansın etmeye ve göndermeli paylaşımlar yapmaya devam etti.

Hadise'nin görüntülerinin ardından yorum sırasında konuyu Ebru Gündeş'e getiren Hande Sarıoğlu, ünlü şarkıcıya "Bırakın şu evli adamların yakasını" diye çıkıştı.

Hadise'nin görüntülerinin ardından yorum sırasında konuyu Ebru Gündeş'e getiren Hande Sarıoğlu, ünlü şarkıcıya "Bırakın şu evli adamların yakasını" diye çıkıştı.

'Sonuç olarak yine evli bir adam. Evli bir adam yani. Adamın başka bir karısı var. Bırakın artık evli adamların yakısını. Bakın ben bu konuda evli bir adamın gidip karısını aldatması olayından yaklaşmıyorum. Ben bile isteye, evli bir adam olduğunu bile bile başka bir kadının o evli adamı kabul etmesini kınıyorum.'

Ardından Gündeş'e "Dilber" yakıştırması yaptı.

Ardından Gündeş'e "Dilber" yakıştırması yaptı.

'Benim için en büyük Dilber budur. Dilber'sen bu pavyonda oynadığın dansla ya da oraya düşmek zorunda bırakıldığın hayatındaki Dilber değilsin sen. Benim için hayattaki en büyük Dilber... Bir kadın evli bir adama bakmayacak ya. Sen orada bir duruş sergileyeceksin.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Ardından gelen yorumlara ve Hande Sarıoğlu'nun cevabına bakalım.

Ardından gelen yorumlara ve Hande Sarıoğlu'nun cevabına bakalım.
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"Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin."

"Yaşattığınızı yaşamadan ölmeyin."

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