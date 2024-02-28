Söylemezsem Olmaz Sunucusu Hande Sarıoğlu, Ebru Gündeş'e Dilber Yakıştırmasıyla "Bırakın Evli Adamları" Dedi
Söylemezsem Olmaz Sunucusu Hande Sarıoğlu, Ebru Gündeş'e Dilber Yakıştırmasıyla "Bırakın Evli Adamları" Dedi
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yeni sunucuları ve yorumlarıyla oldukça gündemde bildiğiniz gibi. Bugün yayınlanan bölümde Hande Sarıoğlu'nun Ebru Gündeş'in evliliğinin ardından yaptığı yorumlar da sosyal medyada dikkat çekti. Gündeş'e 'Dilber' yakıştırmasında bulunan Sarıoğlu, 'Bırakın şu evli adamların yakasını' diye çıkıştı.
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Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan magazin yorumu programı Söylemezsem Olmaz, yeni sunucularıyla gündemden düşmüyor.
Tabii programın en dikkat çeken yanlarından bir tanesi de sunucular arasında yaşanan gerginlikler.
Ardından kısa bir süre geçtikten sonra Hande Sarıoğlu ve Arto'nun birlik olup Yağmur Çevik'in üstüne gitmesi ile yaşanan gerginlik, reklam arasına gitmeleriyle sonuçlanmıştı.
Tabii yalnız kendi aralarında değil, programda yorumladıkları ünlü isimlerden bahsettikleri anlarda da büyük gerginlik yaşadıklarına şahit oluyoruz.
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Ebru Gündeş iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlendi ve magazinde birkaç gündür kendisinden sık sık bahsediliyor bildiğiniz gibi.
Hadise'nin görüntülerinin ardından yorum sırasında konuyu Ebru Gündeş'e getiren Hande Sarıoğlu, ünlü şarkıcıya "Bırakın şu evli adamların yakasını" diye çıkıştı.
Ardından Gündeş'e "Dilber" yakıştırması yaptı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Ardından gelen yorumlara ve Hande Sarıoğlu'nun cevabına bakalım.
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