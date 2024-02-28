Söylemezsem Olmaz Sunucusu Hande Sarıoğlu, Ebru Gündeş'e Dilber Yakıştırmasıyla "Bırakın Evli Adamları" Dedi

'Sonuç olarak yine evli bir adam. Evli bir adam yani. Adamın başka bir karısı var. Bırakın artık evli adamların yakısını. Bakın ben bu konuda evli bir adamın gidip karısını aldatması olayından yaklaşmıyorum. Ben bile isteye, evli bir adam olduğunu bile bile başka bir kadının o evli adamı kabul etmesini kınıyorum.'