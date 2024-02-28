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Bu Yolları Her Seferinde Aynı Hevesle Yürüyen Ebru Gündeş'in Gelinlikli Pozu Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Bu Yolları Her Seferinde Aynı Hevesle Yürüyen Ebru Gündeş'in Gelinlikli Pozu Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
28.02.2024 - 09:51 Son Güncelleme: 28.02.2024 - 10:01

Geçtiğimiz saatlerde iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlenen Ebru Gündeş'in dördüncü kez gelin olduğunu ilan ettiği pozu goygoycuların elinden kaçamadı!

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Bugünün ve muhtemelen bundan sonraki birkaç haftanın da bombası Ebru Gündeş gelişmesine hepiniz denk gelmişsinizdir diye düşünüyoruz!

Bugünün ve muhtemelen bundan sonraki birkaç haftanın da bombası Ebru Gündeş gelişmesine hepiniz denk gelmişsinizdir diye düşünüyoruz!

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "evlilik" iddiasına hepiniz denk gelmişsinizdir. Ebru Gündeş'in daha önce de adının anıldığı iş insanı Murat Özdemir'le aşkının yeniden alevlendiği ve çiftin evleneceği söylenmişti.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "evlilik" iddiasına hepiniz denk gelmişsinizdir. Ebru Gündeş'in daha önce de adının anıldığı iş insanı Murat Özdemir'le aşkının yeniden alevlendiği ve çiftin evleneceği söylenmişti.

Fakat mesele hayli karışıktı, malum Murat Özdemir'in kızının annesi, eski eşiyle arasına giren kişinin Ebru Gündeş olduğu ortaya çıkmıştı.

Merak edenleriniz için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İddialar doğru çıktı ve Ebru Gündeş, geçtiğimiz saatlerde Dubai'de iş insanı Murat Özdemir'le evlendi.

İddialar doğru çıktı ve Ebru Gündeş, geçtiğimiz saatlerde Dubai'de iş insanı Murat Özdemir'le evlendi.

Kaçıranlarınız için nikahın sosyal medyaya sızan tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Şimdi konumuza dönersek... Bu sızan nikah görüntülerinin ardından, Ebru Gündeş'ten ilk defa bir "düğün" pozu geldi, gelinlik içindeki Ebru Gündeş geceye damgasını vurdu. Tabii geceye damga vurmak demek, paylaştığı aşk fotoğrafını sosyal medya kullanıcılarının yorumuna sunmak demekti...

Şimdi konumuza dönersek... Bu sızan nikah görüntülerinin ardından, Ebru Gündeş'ten ilk defa bir "düğün" pozu geldi, gelinlik içindeki Ebru Gündeş geceye damgasını vurdu. Tabii geceye damga vurmak demek, paylaştığı aşk fotoğrafını sosyal medya kullanıcılarının yorumuna sunmak demekti...

Goygoya hemen geleceğiz fakat Ebru Gündeş'in dördüncü kez gelinlik giymesinin neden dillere düştüğünü özetleyelim önce! Sesi kadar özel hayatıyla da gündem olan Ebru Gündeş, ilk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar'la yapmıştı. Ve bu evlilik bir yıl bile sürmemişti.

Goygoya hemen geleceğiz fakat Ebru Gündeş'in dördüncü kez gelinlik giymesinin neden dillere düştüğünü özetleyelim önce! Sesi kadar özel hayatıyla da gündem olan Ebru Gündeş, ilk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar'la yapmıştı. Ve bu evlilik bir yıl bile sürmemişti.
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Gönül işlerine ara veren şarkıcı, 2002 yılında yaralarını sarıp ikinci evliliğini yapmış, Ömer Durak'la nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik de yalnızca bir yıl sürmüştü.

Gönül işlerine ara veren şarkıcı, 2002 yılında yaralarını sarıp ikinci evliliğini yapmış, Ömer Durak'la nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik de yalnızca bir yıl sürmüştü.

Evlilik meselelerine bir müddet ara veren Ebru Gündeş, dönüşünü olaylı Reza Zarrab'la yaparak 2010'da yeniden evlenmiş, bu sefer epey uzun bir ilişki yaşamıştı.

Evlilik meselelerine bir müddet ara veren Ebru Gündeş, dönüşünü olaylı Reza Zarrab'la yaparak 2010'da yeniden evlenmiş, bu sefer epey uzun bir ilişki yaşamıştı.

2021 yılında olaylı boşanan Reza Zarrab ve Ebru Gündeş meselesini yeniden açmaya hiç gerek yok...

An itibariyle 2024 yılında "dördüncüde keramet var" mottosuyla evliliğe yeniden şans tanıyan Ebru Gündeş'in yeni kocasına sarıldığı gelinlikli pozunu görenler bir kendini tutamadı tabii.

An itibariyle 2024 yılında "dördüncüde keramet var" mottosuyla evliliğe yeniden şans tanıyan Ebru Gündeş'in yeni kocasına sarıldığı gelinlikli pozunu görenler bir kendini tutamadı tabii.

Gelin, Ebru Gündeş'in evlilik müessesine yaklaşımı nasıl yorumlanmış ve goygoyculara nasıl malzemeler çıkarmış beraber bakalım! 👇

Gelin, Ebru Gündeş'in evlilik müessesine yaklaşımı nasıl yorumlanmış ve goygoyculara nasıl malzemeler çıkarmış beraber bakalım! 👇

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