Bu Yolları Her Seferinde Aynı Hevesle Yürüyen Ebru Gündeş'in Gelinlikli Pozu Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Bu Yolları Her Seferinde Aynı Hevesle Yürüyen Ebru Gündeş'in Gelinlikli Pozu Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Geçtiğimiz saatlerde iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlenen Ebru Gündeş'in dördüncü kez gelin olduğunu ilan ettiği pozu goygoycuların elinden kaçamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bugünün ve muhtemelen bundan sonraki birkaç haftanın da bombası Ebru Gündeş gelişmesine hepiniz denk gelmişsinizdir diye düşünüyoruz!
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "evlilik" iddiasına hepiniz denk gelmişsinizdir. Ebru Gündeş'in daha önce de adının anıldığı iş insanı Murat Özdemir'le aşkının yeniden alevlendiği ve çiftin evleneceği söylenmişti.
İddialar doğru çıktı ve Ebru Gündeş, geçtiğimiz saatlerde Dubai'de iş insanı Murat Özdemir'le evlendi.
Şimdi konumuza dönersek... Bu sızan nikah görüntülerinin ardından, Ebru Gündeş'ten ilk defa bir "düğün" pozu geldi, gelinlik içindeki Ebru Gündeş geceye damgasını vurdu. Tabii geceye damga vurmak demek, paylaştığı aşk fotoğrafını sosyal medya kullanıcılarının yorumuna sunmak demekti...
Goygoya hemen geleceğiz fakat Ebru Gündeş'in dördüncü kez gelinlik giymesinin neden dillere düştüğünü özetleyelim önce! Sesi kadar özel hayatıyla da gündem olan Ebru Gündeş, ilk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar'la yapmıştı. Ve bu evlilik bir yıl bile sürmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gönül işlerine ara veren şarkıcı, 2002 yılında yaralarını sarıp ikinci evliliğini yapmış, Ömer Durak'la nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik de yalnızca bir yıl sürmüştü.
Evlilik meselelerine bir müddet ara veren Ebru Gündeş, dönüşünü olaylı Reza Zarrab'la yaparak 2010'da yeniden evlenmiş, bu sefer epey uzun bir ilişki yaşamıştı.
An itibariyle 2024 yılında "dördüncüde keramet var" mottosuyla evliliğe yeniden şans tanıyan Ebru Gündeş'in yeni kocasına sarıldığı gelinlikli pozunu görenler bir kendini tutamadı tabii.
Gelin, Ebru Gündeş'in evlilik müessesine yaklaşımı nasıl yorumlanmış ve goygoyculara nasıl malzemeler çıkarmış beraber bakalım! 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda