Bebeği Nasıl Görünürdü? "Çocuk İstiyorum" Diyen Aşk Kadın Hadise'nin Hayalini Yapay Zeka Gerçekleştirdi!
Bebeği Nasıl Görünürdü? "Çocuk İstiyorum" Diyen Aşk Kadın Hadise'nin Hayalini Yapay Zeka Gerçekleştirdi!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4IQqe...
Şarkıları, sahne performansları ve özel hayatıyla magazin dünyasının göz bebeği haline gelen Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri gündemi adeta kasıp kavurdu. Kıpkırmızı bir elbiseyle verdiği konserinde 'çocuk istiyorum' itirafında bulunan ünlü şarkıcının hayaline kulan veren 'v.dijital.sanat' adlı hesap yapay zekayı kullanarak ortaya inanılmaz bir iş çıkarmış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülkemizin en popüler şarkıcıları listesinde zirvede yer alan isimlerden olan Hadise akıllara kazınan şarkıları ve ortalığı kasıp kavuran dans şovlarıyla yoğun ilgi görüyor.
Dişil enerji dendiğinde gözümüzün önüne gelen ünlü şarkıcının çoğu zaman "cesur" bulunan pozları da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde "Dizlerinin üstüne çökmeni sağlayacak kadar çok şeyim var" notuyla kırmızılar içindeki fotoğraflarından oluşan bir seri paylaşan Hadise yine düşman çatlattı desek yeridir!
Yüzü bir türlü aşktan yana gülmeyen Hadise'nin ünlü iş insanıyla sarmaş dolaş kameralara yakalanmasından sonra "bu sefer oldu mu?" diyen çok kişi oldu!
Aşk iddialarını güçlendiren karelerden sonra ilk konserini veren Hadise, yine kendi rengi olan kırmızılar içindeki kombiniyle sevenlerini coşturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sahnesine sevimli bir kız çocuğunu çıkartan Hadise'nin "Darısı benim başıma. Valla çok çocuk istiyorum" sözleri elbette dikkatlerden kaçmadı.
Daha önce birçok kez bebek ve çocuk sevgisine denk geldiğimiz Hadise'nin hayaline kulak veren ise "v.dijital.sanat" adlı bir hesap olmuş.
Peki sizce anne olmak için heyecanını her anında dile getiren Hadise'nin bir çocuğu olsaydı nasıl görünürdü?
Acaba ünlü şarkıcının kızı mı olurdu yoksa oğlu mu? Siz yapay zeka tarafından hazırlanan bu görseller hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda