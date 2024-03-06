Bebeği Nasıl Görünürdü? "Çocuk İstiyorum" Diyen Aşk Kadın Hadise'nin Hayalini Yapay Zeka Gerçekleştirdi!

Şarkıları, sahne performansları ve özel hayatıyla magazin dünyasının göz bebeği haline gelen Hadise'nin yeni bir aşka yelken açtığı haberleri gündemi adeta kasıp kavurdu. Kıpkırmızı bir elbiseyle verdiği konserinde 'çocuk istiyorum' itirafında bulunan ünlü şarkıcının hayaline kulan veren 'v.dijital.sanat' adlı hesap yapay zekayı kullanarak ortaya inanılmaz bir iş çıkarmış!