Özge Özpirinçci Rol Arkadaşı Salih Bademci'yi Küfürlü Kutlamasıyla Ödülü Aldığına Pişman Etti

Oğuzhan Uğur'la P!nç programına katılan Özge Özpirinçci, İlk ve Son dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'yi Altın Kelebek ödülünü aldığında nasıl tebrik ettiğini anlattı: Bademci'yi ödülü aldığına pişman etmiş olabilir!