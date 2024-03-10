Özge Özpirinçci Rol Arkadaşı Salih Bademci'yi Küfürlü Kutlamasıyla Ödülü Aldığına Pişman Etti
Özge Özpirinçci Rol Arkadaşı Salih Bademci'yi Küfürlü Kutlamasıyla Ödülü Aldığına Pişman Etti
Oğuzhan Uğur'la P!nç programına katılan Özge Özpirinçci, İlk ve Son dizisindeki rol arkadaşı Salih Bademci'yi Altın Kelebek ödülünü aldığında nasıl tebrik ettiğini anlattı: Bademci'yi ödülü aldığına pişman etmiş olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğallığını kıskandığımız, oyunculuğuna hayran kaldığımız Özge Özpirinçci samimiyetiyle sık sık sevenlerini güldürüyor.
Ancak başrollerini Salih Bademci ile paylaştığı 'İlk ve Son' dizisinde hepimizi mahvetmişti!
Partner olarak izlemekten çok keyif aldığımız ikilinin dizideki performanslarını öv öv bitiremeyiz!
Başarılı oyuncular gerçek hayatta da epey yakın dostlar: En azından Özge Özpirinçci'nin paylaştığı anıdan biz o kadarını anladık!
Geçtiğimiz yıl Salih Bademci, En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Partnerini tebrik eden Özge Özpirinçci akla gelmeyecek türden bir küfürle Bademci'yi kutlamış.
Salih Bademci'ye mesaj attığını söyleyen Özpirinçci, "Salihcim çok tebrik ediyorum, bir kelebek bir at ya**ğına hiç bu kadar yakışmamıştı" sözleriyle tebrik etmiş.
Oğuzhan Uğur'un da dediği gibi gerçekten aldığı ödülden soğumuş olabilir. 😅
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda