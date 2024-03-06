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Kobra Murat'ın Gençliğini Görünce 'Sen Neymişsin Be Abi' Demeden Geçemeyeceksiniz

Kobra Murat'ın Gençliğini Görünce 'Sen Neymişsin Be Abi' Demeden Geçemeyeceksiniz

Efnan
Efnan - Onedio Editörü
06.03.2024 - 22:14

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler'in gençliğini görünce şaşırmamak elde değil. İmaj bakımından ciddi bir değişim geçiren Kobra Murat'ı görenler CEO bile zannetti!

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Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler'i tanıyanlarınız vardır: Renkli kişiliği ile ön plana çıkan bir isim.

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler'i tanıyanlarınız vardır: Renkli kişiliği ile ön plana çıkan bir isim.

Daha önce Belçika seyahati dönüşünde yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Kobra Murat, hayati tehlikesi olduğunu söyleyerek sevenlerini endişelendirmişti.

Daha önce Belçika seyahati dönüşünde yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelen Kobra Murat, hayati tehlikesi olduğunu söyleyerek sevenlerini endişelendirmişti.

Kobra Murat'ın bağırsak çatlaması yaşadığı aktarılmıştı.

Kendisi şimdi de geçmişteki bir fotoğrafının ortaya çıkması ile magazin gündemine geldi.

Kendisi şimdi de geçmişteki bir fotoğrafının ortaya çıkması ile magazin gündemine geldi.

Eski fotoğrafıyla son hali yan yana getirilen Kobra Murat'ın yıllar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

Eski fotoğrafıyla son hali yan yana getirilen Kobra Murat'ın yıllar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmadı.

Çoğu kişi Kobra Murat'ın genç hali karşısında deyim yerindeyse şaşakaldı!

Çoğu kişi Kobra Murat'ın genç hali karşısında deyim yerindeyse şaşakaldı!
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Tabi bu değişim yorumsuz da kalmadı. 👇

Tabi bu değişim yorumsuz da kalmadı. 👇
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Siz gençliğini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun...

Siz gençliğini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun...

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