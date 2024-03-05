Çektiği Videolar Yüzünden Survivor'a Alınmadığını Söyleyen Yunus Günçe Hakkında Acun Ilıcalı'dan Yorum
Çektiği Videolar Yüzünden Survivor'a Alınmadığını Söyleyen Yunus Günçe Hakkında Acun Ilıcalı'dan Yorum
Survivor All Star 2024 bitmek bilmeyen kaos ve olaylarıyla tam gaz devam ediyor. En son eski sezon yarışmacılarından Yunus Günçe çok konuşulacak Survivor açıklamalarına imza atmış ve 'seçim ve sıcak gündemle ilgili çektiği videolar nedeniyle' yeni sezonda yer almadığını ileri sürmüştü. Bu açıklamalar üzerine Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı'dan Yunus Günçe yorumu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Survivor All Star 2024" bol kaos ve olaylı devam ediyor: 'Bir daha gelmez' dediğimiz yarışmacılar bile geldi. 👀
Öte yandan yarıştığı sezona damgasını vuran Yunus Günçe'nin niçin yeni sezonda olmadığı merak ediliyordu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Günçe, niçin bu sene Survivor'a davet edilmediğini programda ilk kez anlattı.
Survivor'a önce davet edildiğini söyleyen eski yarışmacı, ailesi ve arkadaşlarına dahi bu haberi verdiğini ancak çektiği gündem videoları nedeniyle davetin geri çekildiğini anlattı.
Bu açıklamaların üzerine Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı'dan Yunus Günçe yorumu geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ilıcalı "Yunus Günçe mesela zamanında beni eleştiriyordu kendi şok geçirdi. Sen beni nasıl şey yapıyorsun diye..." sözleriyle zamanında Günçe'yi yarışmaya çağırdığında yaşadığı şaşkınlıktan bahsetti.
Ilıcalı "Eleştirebilirsiniz yani... Çok aşırı derece normal buluyorum eleştiremiyorsa bizle ilgili konuşamıyorsa biz yanlış yerdeyiz" sözlerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda