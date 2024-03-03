Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ve Ceren Karakoç Senaristlerden Yaka Silkti
Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ve Ceren Karakoç Senaristlerden Yaka Silkti
Kızılcık Şerbeti oyuncu değişikliğiydi, dizide yaşananlardı derken bol kaos ve olaylı devam ediyor. Senaryonun gidişatından memnun olmayan sadece izleyiciler de değil. Dizinin önemli oyuncularından Evrim Alasya ve Ceren Karakoç da bu duruma isyankar: Twitter (X) hesaplarında yaptığı beğeniler öyle gösteriyor...
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmış ve uzun bir süre çekimler onsuz devam etmişti.
Sadece oyuncu değişikliği de değil: Dizide de her şey altüst olmuş durumda.
Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Nursema'sı Ceren Karakoç senaryonun gidişatına tepkisiz kalmadı.
İki isim de Twitter (X) hesaplarından oldukça manidar beğenilerde bulundu.
Demek ki dizinin bayır aşağı yuvarlandığını tek düşünen izleyici değil...
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