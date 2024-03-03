Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ve Ceren Karakoç Senaristlerden Yaka Silkti

Kızılcık Şerbeti oyuncu değişikliğiydi, dizide yaşananlardı derken bol kaos ve olaylı devam ediyor. Senaryonun gidişatından memnun olmayan sadece izleyiciler de değil. Dizinin önemli oyuncularından Evrim Alasya ve Ceren Karakoç da bu duruma isyankar: Twitter (X) hesaplarında yaptığı beğeniler öyle gösteriyor...

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