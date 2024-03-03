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Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ve Ceren Karakoç Senaristlerden Yaka Silkti

Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ve Ceren Karakoç Senaristlerden Yaka Silkti

Kızılcık Şerbeti
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 21:42

Kızılcık Şerbeti oyuncu değişikliğiydi, dizide yaşananlardı derken bol kaos ve olaylı devam ediyor. Senaryonun gidişatından memnun olmayan sadece izleyiciler de değil. Dizinin önemli oyuncularından Evrim Alasya ve Ceren Karakoç da bu duruma isyankar: Twitter (X) hesaplarında yaptığı beğeniler öyle gösteriyor...

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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmış ve uzun bir süre çekimler onsuz devam etmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmış ve uzun bir süre çekimler onsuz devam etmişti.

Ancak Tanrıöğen'in tedavisinin uzun süreceği aktarılarak bu nedenle oyuncu değişikliğine gidilmiş ve yerini Ahmet Mümtaz Taylan almıştı.

Ünal ailesinin evine giriş yapan Taylan'a seyirciden ilk yorumlar da gecikmedi:

Sadece oyuncu değişikliği de değil: Dizide de her şey altüst olmuş durumda.

Sadece oyuncu değişikliği de değil: Dizide de her şey altüst olmuş durumda.

Kendini Fatih'e ezdiren bir Doğa ve Umut ile Nursema'nın dağılan evliliği derken son bölümde olay üstüne olay olunca tüm bunların nasıl sonuçlanacağını merak eder olduk!

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Nursema'sı Ceren Karakoç senaryonun gidişatına tepkisiz kalmadı.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Nursema'sı Ceren Karakoç senaryonun gidişatına tepkisiz kalmadı.
Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Nursema'sı Ceren Karakoç senaryonun gidişatına tepkisiz kalmadı.

İki isim de Twitter (X) hesaplarından oldukça manidar beğenilerde bulundu.

İki isim de Twitter (X) hesaplarından oldukça manidar beğenilerde bulundu.

Demek ki dizinin bayır aşağı yuvarlandığını tek düşünen izleyici değil...

Demek ki dizinin bayır aşağı yuvarlandığını tek düşünen izleyici değil...

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