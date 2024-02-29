Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setten İlk Görüntüsüne Seyirciden İlk Yorumlar

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması nedeniyle uzun süredir hastanede yatıyor. Maalesef ünlü oyuncunun tedavisinin uzun süreceği için Abdullah Ünal karakterinde değişiklşğe gidildi ve Tanrıöğen'in yerine ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Ahmet Mümtaz Taylan, Ünal ailesinin evine giriş yaptı ve izleyiciden ilk yorumlar gecikmedi. 👇