Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setten İlk Görüntüsüne Seyirciden İlk Yorumlar
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setten İlk Görüntüsüne Seyirciden İlk Yorumlar
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması nedeniyle uzun süredir hastanede yatıyor. Maalesef ünlü oyuncunun tedavisinin uzun süreceği için Abdullah Ünal karakterinde değişiklşğe gidildi ve Tanrıöğen'in yerine ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Ahmet Mümtaz Taylan, Ünal ailesinin evine giriş yaptı ve izleyiciden ilk yorumlar gecikmedi. 👇
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Yayınlandığı ilk günden beri seyirciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti bol kaoslu ve olaylı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.
Dizide Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmış ve uzun bir süre dizide yer alamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Settar Tanrıöğen'in tedavi sürecinin uzun süreceği ve Abdullah Ünal karakterinde oyuncu değişikliğine gidileceği açıklandı.
Ünal ailesinin evine giriş yapan oyuncu Taylan'ın ilk fotoğrafına izleyiciden yorum gecikmedi.
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