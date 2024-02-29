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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Setten İlk Görüntüsü Yayınlandı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
29.02.2024 - 11:36

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı. Yapım şirketi oyuncunun tedavisi uzun süreceği Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın devraldığını açıklamıştı. Çekimlere başlayan usta oyuncunun setten ilk fotoğrafı da yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastalığı nedeniyle de bir süre dizide kendisini görememiştik.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastalığı nedeniyle de bir süre dizide kendisini görememiştik.

Hal böyle olunca da Abdullah Ünal karakterinin akıbeti de merak edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, oyuncunun iyileşme sürecinin uzayacağını ve bu nedenle de yeni Abdullah'ın usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan olduğunu açıklamıştı.

Hal böyle olunca da Abdullah Ünal karakterinin akıbeti de merak edilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, oyuncunun iyileşme sürecinin uzayacağını ve bu nedenle de yeni Abdullah'ın usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan olduğunu açıklamıştı.

53. bölümde diziye dahil olacak Ahmet Mümtaz Taylan da hızlı bir şekilde sete çıktı ve yeni Abdullah'ın setten bir fotoğrafı yayınlandı.

53. bölümde diziye dahil olacak Ahmet Mümtaz Taylan da hızlı bir şekilde sete çıktı ve yeni Abdullah'ın setten bir fotoğrafı yayınlandı.

Ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı Ünal yalısında boy gösterdi. Bakalım Cuma günü bizleri nasıl bir bölüm bekliyor.

Ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı Ünal yalısında boy gösterdi. Bakalım Cuma günü bizleri nasıl bir bölüm bekliyor.

Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah’ın, Alev’in hamile kalmasına nasıl bir tepki vereceği büyük merakla bekleniyor.

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