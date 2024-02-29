Zirve Değişti! Onedio Anketine Göre Yeni Sezonun En Favori 5 Dizi Çifti!
Zirve Değişti! Onedio Anketine Göre Yeni Sezonun En Favori 5 Dizi Çifti!
Birbirinden güzel ve yakışan dizi çiftlerini izliyoruz yeni sezonda. Kimiyle yeni tanıştık kimini de çok iyi tanıyoruz. Peki değişen dengelerle birlikte en favori dizi çiftleri kimler oldu? Hazırladığımız anketin sonucunu açıklıyoruz.
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5. Yabani, Yaman ve Rüya / Yalı Çapkını, Seyran ve Ferit
4. Hudutsuz Sevda, Halil ve Zeynep
3. Şahane Hayatım, Şebnem ve Mesut
2. Yargı, Ceylin ve Ilgaz
1. Yabani, Alaz ve Asi
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Bonus: Bahar, Evren ve Bahar
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