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Zirve Değişti! Onedio Anketine Göre Yeni Sezonun En Favori 5 Dizi Çifti!

Zirve Değişti! Onedio Anketine Göre Yeni Sezonun En Favori 5 Dizi Çifti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
29.02.2024 - 11:14

Birbirinden güzel ve yakışan dizi çiftlerini izliyoruz yeni sezonda. Kimiyle yeni tanıştık kimini de çok iyi tanıyoruz. Peki değişen dengelerle birlikte en favori dizi çiftleri kimler oldu? Hazırladığımız anketin sonucunu açıklıyoruz.

Anketimizi buradan inceleyebilirsiniz:

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5. Yabani, Yaman ve Rüya / Yalı Çapkını, Seyran ve Ferit

5. Yabani, Yaman ve Rüya / Yalı Çapkını, Seyran ve Ferit

Seyran ve Ferit fazlasıyla kan kaybetti. Senaryodaki değişiklikler izleyicinin hoşuna gitmediği için dizi çiftimiz de bu değişiklikten etkilendi. Yaman ve Rüya yeni olmasına rağmen listeye girmeyi başardı. İkisi de %6 oy aldı.

4. Hudutsuz Sevda, Halil ve Zeynep

4. Hudutsuz Sevda, Halil ve Zeynep

Halil ve Zeynep çok göz önünde olmasa da bu listeye girmeyi başarmış bir dizi çiftimiz. %9 oy oranı hiç fena değil.

3. Şahane Hayatım, Şebnem ve Mesut

3. Şahane Hayatım, Şebnem ve Mesut

Benim de favori çiftim olan Şebnem ve Mesut da listeye %10 olarak 3. sıradan yerleşti.

2. Yargı, Ceylin ve Ilgaz

2. Yargı, Ceylin ve Ilgaz

Bu liste onlar olmadan olmazdı elbette. %11 oy olarak 2. sıraya yerleştiler. Favorimiz olsa da maalesef bu sezon onlara veda edeceğiz.

1. Yabani, Alaz ve Asi

1. Yabani, Alaz ve Asi

Bu sonucun çıkacağını kimse beklemiyordu sanırım. %17 alarak diğer dizi çiftlerine büyük bir fark atmış oldular. Aralarındaki gergin enerji demek ki çok seviliyor.

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Bonus: Bahar, Evren ve Bahar

Bonus: Bahar, Evren ve Bahar

6. sırada yeni çiftimiz Bahar ve Evren vardı. Onları bu listeye almasaydım uyku uyumazdım. Eminim ki ilerleyen haftalarda onları daha çok konuşacağız.

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