Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Abdullah Ünal'ı Kim Olmalıydı?

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncuyla ilgili haftalar sonra önemli bir gelişme yaşandı ve yapım şirketi Tanrıöğen'in diziye devam edemeyeceğini yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geçeceğini açıkladı.