Survivor Poyraz'ın Canlı Yayında Sevgilisi Yasmin Erbil'e Trip Attığı Anlar Gündem Oldu!
Survivor Poyraz'ın Canlı Yayında Sevgilisi Yasmin Erbil'e Trip Attığı Anlar Gündem Oldu!
Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan mavi takım yarışmacıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın açtı. Poyraz'ın yayınına sevgilisi Yasmin Erbil'in geç gelmesi ve Poyraz'ın trip atması güldürdü.
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Survivor All Star, son zamanlarda sık sık yaşanan tartışmalar, sakatlıklar ve diskalifiye haberleriyle anılıyor.
Geçtiğimiz bölümlerde Sema ve Pınar arasında yaşanan kavga yarışmaya damga vurmuştu ve Acun Ilıcalı fiziksel şiddet nedeniyle Sema'yı diskalifiye ettiklerini açıklamıştı.
Bu yaşanan olayın ardından da mavi takımın kazandığı iletişim ödülü herkese çok iyi geldi. Yarışmacılar kendi sosyal medya hesapların canlı yayınlar açarak sevdikleriyle ve takipçileriyle iletişim kurdu.
Poyraz da canlı yayın açan yarışmacılar arasındaydı fakat sevgilisi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yayına geç katılınca "Zahmet oldu aşkım" diyerek sitem etti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Daha sonra da Yasmin Erbil, "Bir daha uyku yok bana" diyerek yanıt verdi.
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