Bir Adamın Zam Yapmayan Patronundan İntikam Almak İçin Kurduğu Plan Şoke Etti!
Bir Adamın Zam Yapmayan Patronundan İntikam Almak İçin Kurduğu Plan Şoke Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6hIQ3...
Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına katılan Oktay isimli bir konuk, patronu zam yapmayınca eşini baştan çıkardığını itiraf etti. Anlattığı detaylar ise şoke etti.
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Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programı ile yine gündem olmayı başarıyor.
programda ilginç anlara ve itiraflara da imza atan Ezmeci'nin konuğunun itiraf köşesinde anlattığı hikayesi dinleyenleri şoke etti.
30 yaşındaki Oktay Bey, Patronum maaşıma zam yapmadığı için ben de ona karşı bir tepki olarak bundan bu paramı almam lazım dedim ve şu şekilde bir yolla ilerledim. Eşini baştan çıkarma girişiminde bulundum' dedi.
"Bir iki ay çalıştıktan sonra zam istemeye başladım. O da yapmayınca bu benim zoruma gitti. Zam yapacağını söyleyip yapmayınca ben de hırs yaptım. Eşini baştan çıkararak ona ders vermek istedim" ifadelerini kullandı.
Sonunda patronunun eşini kendisine aşık eden Oktay Bey, "Patronumun yapmadığı tüm zammı eşinden karşılıyordum. Bütün hesapları o ödüyordu. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Sıkıntı çektiğim zamanlarda da nakit yardımlarda da bulunuyordu. Son olarak eşinden boşanmak istediğini söyleyince boşanmasını istemedim." sözleriyle detayları anlattı.
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