Esra Ezmeci'de Kaynanasının Müstehcen Fotoğraflar Gönderdiğini İtiraf Eden Kadın Şoke Etti!
Esra Ezmeci'de Kaynanasının Müstehcen Fotoğraflar Gönderdiğini İtiraf Eden Kadın Şoke Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Vxt4d...
Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci'nin sunduğu Yeni Baştan isimli programda nişanlı bir genç kadın kaynanasının, babasına müstehcen fotoğraflar gönderdiğini ve babasının da karşılık verdiğini itiraf etti.
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Ünlü psikolog Esra Ezmeci, gündüz kuşağı programında danışman olarak yer aldıktan sonra karşımıza Yeni Baştan programı ile çıkıyor.
Beyaz TV'de yayınlanan programda ilginç anlara ve itiraflara da imza atılıyor. Konukların itiraf köşesinde anlattıkları olaylar ise herkesi şoke ediyor.
Programa konuk olan Feride isimli nişanlı bir genç kızın anlattıkları ise ağızları açık bıraktı.
Feride, "Babamın telefonuna ihtiyacım vardı mesaj atmak için. mesaj gördüm ben bastım basmaz olsaydım babamla kayınvalidem fotoğraflaşmışlar, oldukça müstehcen fotoğraflar olduğunu söyleyebilirim. Beynimden aşağı kaynar sular aktı." dedi.
"Hanım efendi giyinmiş süslenmiş, jartiyer giymiş, birtakım yerlerini pozisyonlara getirip babama atmış babam da karşılık vermiş kendisine" ifadelerini kullandı.
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