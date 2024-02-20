Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'nın Eski Halini Görmelisiniz!
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'nın Eski Halini Görmelisiniz!
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi Efendi'yi canlandıran başarılı oyuncu Erkan Avcı'nın eski hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar'ın Sadi'sinin gençlik hali...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar, birçok engelle mücadele etmek zorunda kalsa da yoluna tam gaz devam ediyor.
Bir anne-kız hikayesini izlediğimiz dizi, her hafta da yeni bölümleriyle gündem olmayı başarıyor. Sadece ana karakterler değil, diğer karakterler de ayrı ayrı takip ediliyor.
O karakterlerden biri de Cüneyd'in amcası Sadi Hüdayi Efendi. Tarikat içerisinde Cüneyd'le birlikte sözü dinlenen kişi. Her şey onun elinden geçiyor.
Sadi Hüdayi'ye de yıllardır ekranlarda izlediğimiz başarılı oyuncu Erkan Avcı hayat veriyor. Avcı'yı daha önce Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman, Çukur, Karadayı, Sakarya Fırat, Cesur ve Güzel dizilerinde izlemiştik
Son dönemin en çok dikkat çeken oyuncularından biri olan Erkan Avcı'nın da eski hali merak edildi. Belki hatırlayanlar olur, kendisi Kurtlar Vadisi Pusu'da oynamıştı. 2007-2008 yılları arasında yayınlanan dizide Gürhan karakterine hayat vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte 41 yaşındaki Kızıl Goncalar'ın Sadi Efendi'si Erkan Avcı'nın o yıllardaki gençlik hali...
Hatırladınız mı? Haydi yorumlara!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda