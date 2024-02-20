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Sevenlerini Korkuttu! Survivor Turabi Yoğun Bakıma Alındığını Duyurdu!

Sevenlerini Korkuttu! Survivor Turabi Yoğun Bakıma Alındığını Duyurdu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
20.02.2024 - 09:14

Survivor All Star'da sakalığı nedeniyle ayrılan Turabi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yoğun bakıma alındığını duyurdu.

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Turabi, yıllardır gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki programlarda sık sık gördüğümüz bir isim.

Turabi, yıllardır gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki programlarda sık sık gördüğümüz bir isim.

Bu yıl da Survivor All Star kadrosunda gördüğümüz Turabi, beklentileri ne yazık ki karşılayamamıştı. Tam olarak hazırlanamadığı Survivor'da istediği performansı gösterememişti.

Bu yıl da Survivor All Star kadrosunda gördüğümüz Turabi, beklentileri ne yazık ki karşılayamamıştı. Tam olarak hazırlanamadığı Survivor'da istediği performansı gösterememişti.

Performansı düşük olmasının ardından bir de üstüne sakatlanan Turabi, yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilmişti.

Performansı düşük olmasının ardından bir de üstüne sakatlanan Turabi, yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilmişti.

Günler sonra ise Turabi'nin tekrar yarışmaya döneceği iddia edilmişti. Turabi, bu iddialara da yaptığı açıklamayla son noktayı koymuştu. Bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Bu açıklamasının ardından şimdi de Turabi, sevenleri korkutan bir paylaşım yaptı. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

Bu açıklamasının ardından şimdi de Turabi, sevenleri korkutan bir paylaşım yaptı. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ diyen Turabi, "Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine" ifadelerini kullandı.

’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık’’ diyen Turabi, "Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine" ifadelerini kullandı.

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