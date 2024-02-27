Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema Aydemir Açıklama Yaptı!
Survivor'dan Diskalifiye Edilen Sema Aydemir Açıklama Yaptı!
Survivor All Star'a sonradan dahil olan Sema Aydemir, Pınar'la yaptığı büyük kavganın sonucunda diskalifiye edildi. Yarışmadan ayrılan Sema, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
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Kaosun eksik olmadığı Survivor'da belki yarışmanın tarihine geçecek bir olay yaşandı. Aynı takımda olan Sema ve Pınar adada birbirine girdi.
Fiziksel olarak da birbirlerine zarar veren iki yarışmacının kavgasını diğer yarışmacılar güçlükle ayırdı.
Yeni bölümde de tek başına konsey alanına gelen Sema'ya Acun Ilıcalı, diskalifiye olduğunu açıkladı. Sema, bu karar karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Yarışmadan ayrılan Sema ise sosyal medya hesabında net bir açıklama yayınladı.
"Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam. " dedi.
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