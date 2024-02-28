Kurtlar Vadisi'nin Çapsız Abidin'i Diziye Nasıl Dahil Olduğunu Yıllar Sonra Anlattı!
Kurtlar Vadisi'nin Çapsız Abidin'i Diziye Nasıl Dahil Olduğunu Yıllar Sonra Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=pde1e...
Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kurtlar Vadisi'nde Çapsız Abidin'e hayat veren Abidin Yerebakan, Kurtlar Vadisi'ne dahil olma sürecini anlattı.
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"Daha iyisi gelmedi" dedirten efsane dizi Kurtlar Vadisi, Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve birçok ünlü isimle bir dönem fırtınalar estirmişti.
Derin devlet, mafya, yeraltı dünyası" ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini izlediğimiz dizi yıllar geçse de Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasındaki yerini koruyor.
Dizideki birçok karakter de unutulmadı. O karakterlerden biri de Çapsız Abidin'di. Karakteri, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi ve 2011’de Kutsal Damacana: Dracoola’da izlediğimiz Abidin Yerebakan canlandırıyordu.
Yıllar sonra sevilen oyuncu Abidin Yerebakan Haberler.com'da Arif Ekşi’nin sorularını yanıtladı. Yerebakan, Kurtlar Vadisi'ne nasıl dahil olduğunu anlattı.
Oyuncu, "Ardeşen Devlet Hastanesi’nde çalışıyorum. Ömer Lütfü Mete aradı beni. ‘Kurtlar Vadisi diye bir şeye başlayacağız. Bir kumarhanenin taranacağı sahne var. Orada kullanmamız gereken silahlar var. Otomatik atabilen tüfek ama kuru sıkı atacak.’ dedi. ‘Yaparız abi’ dedim."
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"İki gün sonra geldiler. Hastanede çay içtik. Mühendislerle görüştük, ‘Yaparız ama kısa sürede yetişmez.’ dediler. İşlerini göremedim gittiler. Sonra Raci Şaşmaz beni aradı. ‘Bizim için uğraştınız, biz de size hatıra kalsın diye birkaç bölüm yazalım dedik” dedi. İzin aldım hastaneden, sürekli sıkıştırdım. Aramadılar." dedi.
"Ömer abi 'Yazdığım başka bir dizi de var. Bir Yıldız Tutuldu diye. Oraya göndereyim, işe alış.' dedi. Oraya gittim, 15 bölüm falan oynadım. Sonra aradılar beni. Bi baktım Kurtlar Vadisi. Bir yanlış var dedim. Sonra Osman hocayla görüştüm. ‘Hocam mafya falan var’ dedim. ‘Oğlum çıkalım sokağa yüz kişiye soralım bir tanesi bu adam komik desin ben bu işi bırakırım. Sende kabadayı tip var’ dedi. Öyle başladım Kurtlar Vadisi’ne." sözleriyle diziye girme hikayesini anlattı.
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