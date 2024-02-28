Yunus Günçe'den Gündemi Sallayacak Survivor All Star Açıklamaları: Çektiği Videolar Yüzünden Almamışlar!
Yunus Günçe'den Gündemi Sallayacak Survivor All Star Açıklamaları: Çektiği Videolar Yüzünden Almamışlar!
Survivor All Star 2024 sezonu hiç beklemediğimiz kadar olaylı geçiyor bildiğiniz gibi. Son olarak yaşanan diskalifiye tüm izleyicileri ayağa kaldırmışken, eski yarışmacılardan Yunus Günçe sözleriyle gündeme damgasını vuracak açıklamalarda bulundu. Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına katılan Günçe, All Star'a çektiği videolar yüzünden alınmadığını söyledi.
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Survivor All Star 2024 sezonunda öyle şeyler oluyor ki biz de tıpkı Sercan Yıldırım gibi şaşkın bir ifadeyle ekrana bakakalıyoruz.
Diğer yandan konseyler de beklemediğimiz şekilde aksiyonlu, şaşırtıcı ve dikkat çekici bir hale geldi.
Tabii All Star'dan çıkan ve bu yıl yarışmaya davet edilmeyen eski isimlerin açıklamaları da gündeme bomba gibi düşüyor. Bu isimlerden biri de Yunus Günçe!
2016 sezonunda ünlüler takımında yarışan oyuncu Yunus Günçe, yarışmayı yedinci olarak tamamlamıştı hatırlarsanız.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dolayısıyla kendisine gaddarlık yapılmaya başladığını dile getiren Yunus Günçe, "Beni deprem ve seçim zamanı bir listelere koydular." dedi.
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Yaşadığı bu süreçte mental ve ruhsal olarak son derece yorulduğunu söyleyen Yunus Günçe, kuvvetli olmadığı için üstüne gelindiğini söyledi.
Daha sonra konuyu aynı noktada Survivor'a getiren Yunus Günçe, yaşadıklarının ardından Acun Ilıcalı dahil herkesi takipten çıktığını söylerken, "Takip etmeme gerek yoktu." diyor.
Daha sonra ekibi kendisinin aradığını söyleyen Yunus Günçe, deprem ve seçim dönemindeki videoları yüzünden All Star'a kendisini çağırmadıklarını iddia etti.
Acun Ilıcalı'ya minnettar olduğunu söyleyen Yunus Günçe, "Bana çok büyük bir iyilik yaptı" dedi.
Acun Ilıcalı hakkında yine aynı programda farklı ifadeler kullanan Batuhan Karacakaya'nın programda olmasına değinen Yunus Günçe, "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya neler neler söyledi şimdi o da orada. Demek ki benim videolarla ilişkili bir durum var." diye de sitem etmekten geri durmadı.
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