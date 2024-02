Yunus Günçe'den Gündemi Sallayacak Survivor All Star Açıklamaları: Çektiği Videolar Yüzünden Almamışlar!

'Daha sonra ben onları aradım ve bana 'Oradaki olaylar biraz değişti. Takımlar değişti All Star yapmaktan vazgeçtik. Seneye All Star var ve sen bankosun. İlk seni arayacağız' dediler. Sonra deprem ve seçim oldu. Ben o arada videolar çektim. All Star oldu ve beni çağırmadılar. Çağırmak zorunda değiller, mecbur da değiller.'