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Yunus Günçe'den Gündemi Sallayacak Survivor All Star Açıklamaları: Çektiği Videolar Yüzünden Almamışlar!

Yunus Günçe'den Gündemi Sallayacak Survivor All Star Açıklamaları: Çektiği Videolar Yüzünden Almamışlar!

Acun Ilıcalı survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.02.2024 - 17:11

Survivor All Star 2024 sezonu hiç beklemediğimiz kadar olaylı geçiyor bildiğiniz gibi. Son olarak yaşanan diskalifiye tüm izleyicileri ayağa kaldırmışken, eski yarışmacılardan Yunus Günçe sözleriyle gündeme damgasını vuracak açıklamalarda bulundu. Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına katılan Günçe, All Star'a çektiği videolar yüzünden alınmadığını söyledi.

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Survivor All Star 2024 sezonunda öyle şeyler oluyor ki biz de tıpkı Sercan Yıldırım gibi şaşkın bir ifadeyle ekrana bakakalıyoruz.

Survivor All Star 2024 sezonunda öyle şeyler oluyor ki biz de tıpkı Sercan Yıldırım gibi şaşkın bir ifadeyle ekrana bakakalıyoruz.

Bu yıl efsane bir All Star kadrosuyla seyirci karşısına çıkan Survivor'da ilk bölümden itibaren sular bir türlü durulmadı. Geçmiş hesaplaşmaları yarım kalan yarışmacıların yanı sıra adanın ve yarışmanın gerginliğini aşamayan Survivor yarışmacıları sinirlerini birbirleri üstünde atıyor.

Diğer yandan konseyler de beklemediğimiz şekilde aksiyonlu, şaşırtıcı ve dikkat çekici bir hale geldi.

Diğer yandan konseyler de beklemediğimiz şekilde aksiyonlu, şaşırtıcı ve dikkat çekici bir hale geldi.

Yarışmadan sağlık sorunlarıyla ayrılanlar, konseyde kavga edip Acun Ilıcalı'yı bile delirtenler, yardım çağrısında bulunup ekibe gözaltı yaptıranlar derken son olarak yaşanan diskalifiye olayı seyircinin sabrını iyice taşırdı.

Tabii All Star'dan çıkan ve bu yıl yarışmaya davet edilmeyen eski isimlerin açıklamaları da gündeme bomba gibi düşüyor. Bu isimlerden biri de Yunus Günçe!

Tabii All Star'dan çıkan ve bu yıl yarışmaya davet edilmeyen eski isimlerin açıklamaları da gündeme bomba gibi düşüyor. Bu isimlerden biri de Yunus Günçe!

Haberler.com YouTube kanalının Haber Bahane programına konuk olan Yunus Günçe, önceki yıllarda kendisini Survivor'a davet ettiklerini ancak yayınladığı videolar dolayısıyla bu tekliflerini geri çektiklerini iddia etti.

2016 sezonunda ünlüler takımında yarışan oyuncu Yunus Günçe, yarışmayı yedinci olarak tamamlamıştı hatırlarsanız.

2016 sezonunda ünlüler takımında yarışan oyuncu Yunus Günçe, yarışmayı yedinci olarak tamamlamıştı hatırlarsanız.

Ünlü ismin programda söylediklerine göre geçtiğimiz sene Survivor için kendisine bir telefon gelmiş. Ancak formatın All Star kadrosu olmamasına karar verildiği için 'seneye arayacağız' denmiş...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dolayısıyla kendisine gaddarlık yapılmaya başladığını dile getiren Yunus Günçe, "Beni deprem ve seçim zamanı bir listelere koydular." dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dolayısıyla kendisine gaddarlık yapılmaya başladığını dile getiren Yunus Günçe, "Beni deprem ve seçim zamanı bir listelere koydular." dedi.

'Sosyal medyada artık kendimi gerzek gibi hissetmeye başladım. Çünkü sen yazıp çiziyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Sen yazdığınla kalıyorsun. Sonra senin 43 tane oyununu iptal ediyorlar, bir şehre giremiyorsun. Beni deprem ve seçim zamanı bir listelere koydular. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve ben. Aramızda 300 milyon dolar var ya....'

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Yaşadığı bu süreçte mental ve ruhsal olarak son derece yorulduğunu söyleyen Yunus Günçe, kuvvetli olmadığı için üstüne gelindiğini söyledi.

Yaşadığı bu süreçte mental ve ruhsal olarak son derece yorulduğunu söyleyen Yunus Günçe, kuvvetli olmadığı için üstüne gelindiğini söyledi.

'Ben bu insanlarla başka hiçbir listede yokum. Bize gaddarlık yaptılar. Kuvvetli olmadığım için bana yaptıklarını yaptılar. Kimse yazdıklarımı umursamadı. Bir şey olduğunda yine kendimi tutamıyorum ama biraz frene bastım. Mental ve ruhsal anlamda çok yoruldum.'

Daha sonra konuyu aynı noktada Survivor'a getiren Yunus Günçe, yaşadıklarının ardından Acun Ilıcalı dahil herkesi takipten çıktığını söylerken, "Takip etmeme gerek yoktu." diyor.

Daha sonra konuyu aynı noktada Survivor'a getiren Yunus Günçe, yaşadıklarının ardından Acun Ilıcalı dahil herkesi takipten çıktığını söylerken, "Takip etmeme gerek yoktu." diyor.

'Bir ara Survivor'daki herkesi takipten çıkardım. Buna Acun Ilıcalı da dahil. Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış o hesap. Takip etmeme gerek yoktu. Survivor All Star'a neden gitmediğim çok soruluyor. Cevabı çok basit çünkü beni çağırmadılar. Acun Ilıcalı beni bir daha çağırmak zorunda değil ki. Aslında All Star'ı geçen sezon yapacaklardı ve beni aradılar. İlk beni çağırdıklarını söylediler çünkü Acun Ilıcalı 'Yunus'u mutlaka ikna edin' demiş. Ben de kabul ettim ve ertesi gün spora başladım. Yüzmem zayıf diye çok ciddi bir paraya yüzme kursuna yazıldım. Sonra Survivor'a davet edilen bir arkadaşım arayarak 'Abi Survivor'a gidiyormuşsun' deyince olayın ciddiyetini anlayarak ailelere ilan ettim. Bütün ailemi toplayarak Survivor'a gideceğimi söyledim ve herkes çok mutlu oldu. Daha sonra ekiple iletişim koptu ve kimse beni aramadı.'

Daha sonra ekibi kendisinin aradığını söyleyen Yunus Günçe, deprem ve seçim dönemindeki videoları yüzünden All Star'a kendisini çağırmadıklarını iddia etti.

Daha sonra ekibi kendisinin aradığını söyleyen Yunus Günçe, deprem ve seçim dönemindeki videoları yüzünden All Star'a kendisini çağırmadıklarını iddia etti.

'Daha sonra ben onları aradım ve bana 'Oradaki olaylar biraz değişti. Takımlar değişti All Star yapmaktan vazgeçtik. Seneye All Star var ve sen bankosun. İlk seni arayacağız' dediler. Sonra deprem ve seçim oldu. Ben o arada videolar çektim. All Star oldu ve beni çağırmadılar. Çağırmak zorunda değiller, mecbur da değiller.'

Acun Ilıcalı'ya minnettar olduğunu söyleyen Yunus Günçe, "Bana çok büyük bir iyilik yaptı" dedi.

Acun Ilıcalı'ya minnettar olduğunu söyleyen Yunus Günçe, "Bana çok büyük bir iyilik yaptı" dedi.

'Annemin evinde hiçbir şey yapmadan otururken Acun Ilıcalı beni Survivor'a çağırarak çok büyük bir iyilik yaptı. Acun Ilıcalı minnettarım. Bana bir şans daha verdi Para Bende'yi yaptık sonra Survivor yorumları yaptık. Ben Acun Medya'ya gidip bütün gün belki iş çıkar diye orada bekleyen adam olmadım, olmayacağım. Şu an Survivor'da MasterChef'te et çalarken yakalanan adam var, sevgilisine küfreden adam var. '

Acun Ilıcalı hakkında yine aynı programda farklı ifadeler kullanan Batuhan Karacakaya'nın programda olmasına değinen Yunus Günçe, "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya neler neler söyledi şimdi o da orada. Demek ki benim videolarla ilişkili bir durum var." diye de sitem etmekten geri durmadı.

Acun Ilıcalı hakkında yine aynı programda farklı ifadeler kullanan Batuhan Karacakaya'nın programda olmasına değinen Yunus Günçe, "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya neler neler söyledi şimdi o da orada. Demek ki benim videolarla ilişkili bir durum var." diye de sitem etmekten geri durmadı.

'Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya neler neler söyledi şimdi o da orada. Demek ki benim videolarla ilişkili bir durum var. Benim videoların içeriğinde bir şey var demek ki... Yine de sorun değil. Biz hep alttan aldık.'

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