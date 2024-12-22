Yılbaşını Nerede Kutlamalısın?
Yılbaşını Nerede Kutlamalısın?
Yılbaşı, yeni bir başlangıcın heyecanını yaşadığımız özel bir zaman. Peki, bu yılbaşı nerede kutlamalısın? Hadi, bu testle sana en uygun yılbaşı kutlama planını keşfedelim!
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1. Bu yılbaşı ağaçlarından birini seçerek testimize başlayalım!
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2. Peki, yeni yılı kiminle ya da kimlerle kutlamak istersin?
3. Yeni yıl sana ne getirsin?
4. Yeni yılda kırmızı giymenin şans getireceğine inanıyor musun?
5. Peki, 2025 için heyecanlı mısın?
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6. Yeni yıl kar yağınca daha bir güzel olmuyor mu? Bu kar manzaralarından birini seç bakalım!
7. Seyahat etmeyi ne kadar seviyorsun? Puanla bakalım!
8. Son olarak, bu fotoğraflardan gözüne güzel geleni seç!
İspanya!
İngiltere!
Almanya!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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